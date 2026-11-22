شهرکرد- خبرنگار کیهان:

آیین افتتاحیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه شهرکرد به‌مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محسن شیرمحمدی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به اینکه افرادی که در این نمایشگاه حضور یافته‌اند، طی یک سال گذشته شناسایی شده و نیازمند دریافت وام‌های اقتصاد مقاومتی بوده‌اند، اظهار داشت: این افراد برای راه‌اندازی کارگاه‌های زودبازده خانگی و کارگاه‌های کوچک اقدام کرده‌اند.‌

وی افزود: بالغ بر 80 میلیارد تومان تسهیلات به این افراد تخصیص یافته است تا بتوانند فعالیت اقتصادی خویش را آغاز کرده و به درآمد منازل خود کمک کنند.‌

شیرمحمدی ادامه داد: بالغ بر1000 نفر برای دریافت این وام‌ها مراجعه کرده و موفق به دریافت آن شده و توانسته‌اند درصد بسیار زیادی از نیازهای خود را تأمین کرده و نسبت به تأمین درآمد منازل و سرپرستی خانوارهای خود اقدام کنند.‌

وی در ادامه با اشاره به تعداد کارگاه‌های مشاغل خانگی راه‌اندازی شده از پارسال تا امسال، گفت: نزدیک به ۲۳ کارگاه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان بسیج سازندگی افتتاح و راه‌اندازی شده است و بیش از هزار نفر وام دریافت کرده‌اند که در کارگاه‌های مستقر در منازل خود همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. این افراد توانسته‌اند این مبالغ را دریافت و بهره‌برداری کرده و به درآمد خانه‌های خود کمک کنند.‌

این نمایشگاه با 30 غرفه شامل خیاطی، لبنیات محلی، صنایع دستی و تبدیلی، هنرهای تجسمی، پوشاک ایرانی اسلامی و ... دایر شده و تا پایان هفته بسیج برای بازدید علاقه‌مندان بر پا خواهد بود.