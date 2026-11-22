فائقه بزاز

آنچه در این روزهای فرانسه به چشم می‌آید اعتراض است و سرکوب. آشوب و سرکوب دو رویدادی است که در این روزهای فرانسه نقش تعاملی با هم داشته و یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند. هرچه سرکوب شدیدتر اعتراضات وسیع‌تر و برعکس. عمق فاجعه خشونت پلیس در سرکوب معترضان تا آنجاست که صدای نهادهای حقوق بشری هم درآمده، بیانیه‌هایی را در اعتراض به رفتار پلیس فرانسه منتشر کرده‌اند.

70 هزار پلیس از سوی مکرون برای خاموش کردن آتش اعتراضات راهی خیابان‌های سراسر فرانسه شدند و در ۲۰ شهر حکومت نظامی برقرار است. ما هم درست مثل رسانه‌های خودشان می‌توانیم اعتراضات را این‌گونه روایت کنیم: «فرانسه در آستانه انقلابی دیگر است» یا «پاریس سقوط کرد.» آنچه اکنون در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی می‌گذرد، معکوس شدن راهبردی است که با هدف سرنگونی ایران طراحی شده بود. نقشه‌ای که قرار بود با اعمال فشار حداکثری و جنگ، فروپاشی ایران را رقم بزند. فرانسه طی 47 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تمام مقاطع تاریخی این کشور ثابت کرده خصومت دیرینه‌ای با مردم و نظام ایران داشته است.

‌ فعالیت‌های مداخله‌جویانه فرانسه در ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پاریس به‌سرعت تبدیل به قرارگاه اصلی فراریان ایرانی در اروپا شد. مهم‌ترین توطئه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پروژه‌ای معروف به کودتای نقاب از پاریس و توسط بختیار، آخرین نخست‌وزیر فراری رژیم پهلوی سامان داده شد. از سوی ‌دیگر بعد از حمله و تجاوز عراق به ایران، فرانسه در صف حامیان عراق قرار گرفته و اصلی‌ترین حامی عراق در جنگ تحمیلی بود. هواپیماهای میراژ اف‌1 فرانسوی در میانه جنگ توازن در نبرد هوائی را به نفع عراق تغییر می‌داد و موشک‌های اگزوست فرانسوی نقش مهمی در انهدام نفتکش‌های ایرانی داشتند. شاید مهم‌ترین سیاست مشخص فرانسه در مقابل ایران را بتوان در سخنان «فرانسوا میتران» در سفر سال 1982 به عراق دید که گفت: «ما مایل نیستیم عراق در جنگ مغلوب شود؛ موازنه نظامی باید میان جهان عرب و ایران حفظ شود.»

علاوه‌بر این، حمایت فرانسه از منافقین و استقبال از بنی‌صدر رئیس‌جمهور فراری و رجوی در پاریس به‌عنوان قرارگاه اصلی منافقین مهم‌ترین پشتیبانی فرانسه از نیروهای تروریستی محسوب می‌شود.

درخصوص برجام نیز نقش مخرب فرانسه برای امتیازگیری از ایران چه در مذاکرات ژنو چه در مذاکرات مرتبط با امضای نهائی برجام کاملاًً شناخته شده است. تروئیکای اروپا یعنی 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، بدون توجه به عمل‌کردن ایران به تعهداتش در قالب برجام، فرآیند مکانیسم ماشه را علیه مردم ایران فعال کردند و زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فراهم کردند.

یکی دیگر از جنایات فرانسه علیه مردم ایران، دخالت مستقیم فرانسه در پرونده خون‌های آلوده بوده است. اتفاقی که دولت فرانسه هیچ‌گاه درباره‌اش عذرخواهی نکرد.

‌ ناتوی فرهنگی، مهم‌ترین اقدام فرانسه علیه ایران

هدف فرانسوی‌ها از این شبکه‌سازی، تداوم‌بخشی به اقدامات ناتوی فرهنگی غرب است تا با مرجعیت‌بخشی به بازوهای خود، زمینه دخالت در امور داخلی کشورمان را فراهم کنند.

مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با پشت‌پرده فعالیت‌های مداخله‌جویانه فرانسه در ایران اظهار می‌کند: «سفارت فرانسه در سال‌های اخیر در سلسله اقداماتی معارضانه علیه امنیت ملی کشورمان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، با هدف ایجاد گسل‌های امنیتی فعال بوده است. از جمله اینکه برخی دیپلمات‌های فرانسوی با سوءاستفاده از وضعیت دیپلماتیک خود اقدام به شبکه‌سازی برای جریان نفوذ کرده‌اند، بدون اینکه پاسخگوی اقدامات خود باشند.»

سیمیاری ادامه می‌دهد: «هدف فرانسوی‌ها از این شبکه‌سازی، تداوم‌بخشی به اقدامات ناتوی فرهنگی غرب است تا با مرجعیت‌بخشی به بازوهای خود، زمینه دخالت در امور داخلی کشورمان را فراهم کنند. آنها در برخی حوادث امنیتی، از جمله اغتشاشات سال ۱۴۰۱ نیز فعال بوده‌اند. جانمایی شبکه نفوذ در جغرافیای فرهنگی ایران، از مأموریت‌های فرانسه است.» این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «بررسی رویکردهای موجود نشان می‌دهد اقداماتی که دولت فرانسه انجام می‌دهد، فراتر از دخالت‌های سنتی مانند جاسوسی است و در‌واقع با یک پروژه نفوذ ترکیبی مواجه هستیم که بسیار خطرناک‌تر از شکل کلاسیک نفوذ است.» حال در شرایط بحرانی جدید فرانسه که متولد تغییر معادلات در نظم نوین جهانی است، مسئله اصلی دولت مکرون صرفاً بازگرداندن نظم و آرامش به خیابان‌ها نبوده؛ بلکه پنجه‌افکندن در نابسامانی انباشته‌شده بر سر افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و ضعف خدمات عمومی است. بحرانی که مکرون سرمنشأ آن را جنگ با ایران معرفی کرده است.

‌‌تقصیر شبکه‌های اجتماعی است!

مکرون آشوب‌ها را به گردن شبکه‌های اجتماعی انداخته است. رئیس‌جمهور فرانسه در جریان سفر به مارسی، با انتقاد از عملکرد شبکه‌های اجتماعی گفته است: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌رسانند، زیرا باعث قطبی شدن می‌شوند، زیرا نوعی شوک و فلج‌شدگی در مواجهه با صحنه‌های خشونت ایجاد می‌کنند و برخی از این پلتفرم‌ها ابزاری برای بسیج‌کردن بدترین عناصر جامعه هستند.»

مکرون همچنین با اشاره به حوادث ۱۷ اکتبر مدعی شده است که شبکه‌های اجتماعی برای گردآوری جوانان و حتی افراد مسن‌تر در محل وقوع جرائم، حملات و غارت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. او معتقد است که انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و بازتاب حوادث در این فضا، نوعی بی‌تفاوتی نسبت به واقعیت خشونت ایجاد می‌کند.

بر همین اساس، «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، در نامه‌ای به نمایندگان چهار شرکت اصلی مخابراتی این کشور تأکید کرده است که این شرکت‌ها باید ظرفیت لازم برای قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را در‌صورت بروز تنش در تظاهراًت پیشِ ‌رو فراهم کنند.

این مواضع در حالی مطرح شده است که فرانسه قبل‌تر و در شکل‌گیری آشوب‌های خیابانی در ایران و قطع موقت اینترنت، مواضع تندی را علیه مقامات و مردم ایران اتخاذ کرده بود. مکرون در‌حالی شبکه‌های اجتماعی را در حوادث فرانسه مؤثر و عامل می‌داند که در ایران، فیلترکردن شبکه‌هایی مانند اینستاگرام را که به فضائی برای دروغ‌پراکنی، فساد و فحشا و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، نقض آزادی بیان و مغایر با حقوق بشر معرفی می‌شود.

‌ ماکرون: جنگ ایران، فرانسه را به آتش کشید!

عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدودشدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی‌ در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط است.

اگرچه جنگ علیه ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهان تأثیر داشته است؛ اما رئیس‌جمهور فرانسه ناتوانی خود در مدیریت نابسامانی‌های کشورش را به گردن ایران انداخته و در اظهاراتی عجیب می‌گوید: «این افزایش مالیات نیست، یک تصمیم دولتی نیست و اصلاحات نظام بازنشستگی هم نیست که این جنبش اجتماعی را به راه انداخته باشد.»

ماکرون در مصاحبه‌ای با «هوگو دیکریپت»، یوتیوبر و روزنامه‌نگار فرانسوی عنوان می‌کند: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدودشدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی‌ در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط است.»

ماکرون همچنین ادعا می‌کند: «ما در‌حال افول نیستیم. به حرف مردم در این مورد گوش ندهید. ما امروز ارتشی بسیار قوی‌تر از ۱۰ سال پیش داریم. بسیار قوی‌تر، مستقل‌تر، با یک بازدارندگی واقعی که در اروپا قوی‌تر است.»

او ضمن نادیده‌گرفتن معترضان فرانسوی و آنچه آنها مطالبه می‌کنند، می‌گوید: «افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه می‌خواهند شورش ایجاد کنند. افرادی هستند که تجمعاتی را پیشنهاد می‌دهند که تنها هدف آشکار آنها ایجاد بی‌نظمی یا ایجاد وضعیت بی‌نظمی است. ما در شرایطی هستیم که نظم عمومی باید حفظ شود. به ‌هر حال، هسته اصلی آنچه این بحران قدرت خرید را برانگیخته، جنگ علیه ایران، بسته‌شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت ناشی از آن است.»

‌درواقع فرانسه در سیاست خارجی از ابزار فشار اقتصادی علیه مردم کشورمان استفاده می‌کند و اکنون در مدیریت پیامدهای این فشار یعنی افزایش هزینه انرژی، تورم و نارضایتی شهروندان میان گل گیر افتاده‌اند.

‌ دردسرهای کارخانه شکلات‌سازی بریژیت برای مکرون

مکرون در‌میان معرکه آشوب‌ها، حاشیه‌های دیگری هم داشته است. زن مکرون را که یادتان هست. همان موجودی که می‌گفتند معلم مکرون در کودکی بوده و برای ازدواجشان افسانه‌های عاشقانه ساخته بودند و البته همان زنی که سیلی‌اش به مکرون هنگام نشستن پروازشان روی زمین فرودگاه و باز شدن ناگهانی درب هواپیما جنجالی شد. حالا بانوی اول فرانسه! ماجرای تازه‌ای را میان اعتراضات به‌وجود آورده است.

نه این که ما بگوییم، روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی نوشته است که: «استقرار گسترده‌ نیروهای پلیس فرانسه شامل ۶ خودروی گشتی برای محافظت از یک کارگاه شکلات‌سازی متعلق به خانواده‌ بریژیت مکرون، همسر نخست‌وزیر فرانسه در شهر آمینز همزمان با وقوع شورش‌ها، موجی از خشم و انتقادات شدید را در افکار عمومی ‌برانگیخته است.»

بر‌اساس این گزارش، درحالی‌که بسیاری از مراکز تجاری، خصوصی و دولتی در نتیجه‌ اعتراضات گسترده‌ مردمی ‌مورد حمله و غارت قرار گرفته‌اند، استقرار تعداد زیادی از نیروهای پلیس از تاریخ ۱۷ اکتبر، یعنی در اوج اعتراضاتی که به شورش و غارت تبدیل شده بود، به موج تازه‌ای از انتقادات علیه مکرون تبدیل شده است.

اتحادیه پلیس ملی فرانسه ضمن حمله به رفتار امانوئل مکرون، انتقادات تندی را علیه وی مطرح کرده و نوشته است: «درحالی‌ که فروشگاه‌ها در حال غارت هستند، عناصر پلیس مجروح می‌شوند و مراکز پلیس با کمبود نیرو مواجه هستند، بخش قابل‌توجهی از نیروهای پلیس در مقابل کارگاه شکلات‌سازی که متعلق به خانواده همسر رئیس‌جمهور فرانسه است، مستقر شده‌اند.» این بیانیه‌ که در وب‌سایت مرکز مذکور منتشر شده، می‌افزاید: «جناب رئیس‌جمهور، ما این سؤال را از شما می‌پرسیم: «آیا همه‌ فرانسوی‌ها حق دارند از امنیت یکسانی برخوردار باشند؟»

‌ ادبیات مضحک اینترنشنال برای فرانسه

در پایان این قسمت از گزارش، یادی می‌کنیم از واژه‌سازی‌ها و ویترین‌های مضحکی که وطن‌فروشان اینترنشنال برای آشوب‌های فرانسه ساخته‌اند:

درحالی‌ که خبرنگار گاردین به‌صراحت خبر می‌دهد؛ «چشم یک دانش‌آموز فرانسوی کور و دست یک دانش‌آموز دیگر قطع شده است، کارمندان اسرائیل در اینترنشنال از عبارت‌های در لفافه برای پوشش خبری فرانسه استفاده می‌کنند. برای نمونه، ‌مزدور شبکه اینترنشنال در فرانسه، در توصیف خشونت پلیس علیه معترضان که اکثر آن‌ها زیر سن قانونی هستند، به‌جای استفاده از واژه‌هایی مانند شلیک یا باطوم، از تعبیر جدید «شیء سخت دفاعی پلیس» استفاده می‌کند یا به‌جای استفاده از تعابیری مانند «سرکوب معترضان توسط پلیس» عبارت «درگیری میان پلیس و معترضان» را به کار می‌برد.

در روایت او، بخش قابل‌توجهی از گزارش به خرابی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و تخریب اموال عمومی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که برجسته‌سازی این موارد، بخش مهمی از روایت اعتراضات را تشکیل می‌دهد. درواقع به‌نظر می‌رسد که اینترنشنال قصد دارد صرفاً بخش‌های منفی این ماجرا را به مخاطب نشان دهد. درحالی‌ که همین شبکه‌ طی پوشش اغتشاشات در ایران، تخریب اموال عمومی و رفتارهای خشونت‌آمیز در ایران را با ادبیاتی توجیه‌کننده یا حتی تشویق‌کننده روایت می‌کرد. درحالی ‌که جریان رسانه‌ای فارسی‌زبان خشونت‌آمیز بودن اعتراضات فرانسه را برجسته می‌کند و حق را تماماً به پلیس فرانسه می‌دهد، موضوع مسلح‌کردن آشوبگران در ایران را عادی‌سازی می‌کند. در‌واقع مطابق با فلسفه شبکه‌های معاند اعتراض به پلیس فرانسه خشونت است؛ اما تجهیز اراذل‌واوباش در ایران برای مثله‌کردن پلیس مصداق دقیق عدالت‌خواهی و آگاهی است!