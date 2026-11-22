در پی آتش‌سوزی در یک کارخانه شیرینی‌پزی در غرب جاوه اندونزی دست‌کم سه نفر کشته و ۳۶ نفر دیگر مفقود شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، امدادگران در بخش‌هایی از ساختمان آسیب‌دیده که گمان می‌رود کارگران در آن محبوس شده باشند، به دنبال مفقودان می‌گردند. آژانس ملی جست‌وجو و نجات اندونزی روز یکشنبه اعلام کرد ۱۵ نفر از کارگران پیدا شده‌اند و چهار نفر دیگر با جراحات نامشخص به بیمارستان و یک درمانگاه محلی منتقل شده‌اند. مقامات محلی و کشوری هنوز علت این آتش‌سوزی را اعلام نکرده‌اند.

آندرا سونی، فرماندار منطقه به رسانه‌ها گفت گمان می‌رود حدود ۶۰ نفر هنگام آتش‌سوزی در کارخانه حضور داشته‌ و مشغول کار بوده‌اند.