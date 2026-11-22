



به گزارش ایسنا، نادر توکلی در آیین افتتاحیه همایش «چاقی بالینی» اظهار داشت: حساس‌سازی جامعه و ایجاد الگوی مناسب سبک زندگی از رسالت‌های مهم حوزه سلامت است.

توکلی درباره پیامدهای اضافه وزن و چاقی بیان داشت: افزایش وزن و چاقی به‌ویژه هنگامی که به بیماری‌های همراه منجر می‌شود، اهمیت بالینی ویژه‌ای پیدا می‌کند. چاقی می‌تواند زمینه‌ساز یا تشدیدکننده بیماری‌های مختلف مانند دیابت، فشار خون و سندرم متابولیک شود و زنگ خطری جدی به شمار می‌رود که بر ضرورت برنامه‌ریزی و مداخله مهر تایید می‌زند.

وی درباره نقش مدیریت افزایش وزن و اصلاح سبک زندگی در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر گفت: شرایط خاص زندگی شهرنشینی و اشتغال در ساعات کاری مختلف، از جمله عواملی هستند که سبک زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای مقابله با این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران درباره اضافه‌وزن و چاقی در کشور یادآور شد: بر اساس آمار و ارقام، حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور با مسئله اضافه‌وزن و چاقی مواجه هستند و حدود ۳۰ درصد نیز چاقی بالینی دارند که با علائم و عوارض بیماری همراه است.

یک میلیون کودک با شاخص توده بدنی بالاتر از محدوده طبیعی

توکلی درباره چاقی کودکان توضیح داد: در حال حاضر، حدود یک میلیون کودک با شاخص توده بدنی بالاتر از محدوده طبیعی مواجه هستند؛ موضوعی که در صورت نبود مداخلات مناسب می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و بیماری‌های مختلف در آینده شود.

فراوانی تبلیغات پوچ و گمراه‌کننده‌ در حوزه کاهش وزن

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی همایش چاقی بالینی، فراهم کردن بستری علمی و مبتنی بر شواهد برای بررسی مداخلات و دستیابی به راهکارهایی است که بتوانند در سطح جامعه مؤثر واقع شوند، درباره گسترش تبلیغات غیرعلمی و سودجویانه در حوزه کاهش وزن اظهار داشت: تبلیغات پوچ و گمراه‌کننده‌، یکی از موضوعات فراگیر در این حوزه است، که با اهداف سودجویانه انجام می‌شود. سال گذشته، موردی از مرگ یک زن جوان را به خاطر دارم که پس از سفارش داروی لاغری از طریق یک سایت و مصرف آن، دچار ایست قلبی شد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران درباره ضرورت ساماندهی روش‌های درمان چاقی ادامه داد: مداخلات درمانی و روش‌های کنترل وزن باید بر مبنای اصول علمی انجام شود و می‌بایست از روش‌های غیرمعتبر و شبهه‌برانگیز جلوگیری کنیم. توکلی با بیان اینکه تولیدات علمی کشور در حوزه چاقی قابل توجه بوده است، گفت: با وجود تولید مقالات علمی متعدد، نباید به شواهد موجود در مقالات اکتفا کنیم، بلکه باید مداخلات را به‌صورت مشخص مورد توجه قرار دهیم. در حال حاضر، تبلیغات زیادی درباره درمان‌های چاقی و روش‌های کنترل وزن انجام می‌شود و شیوه‌های دارویی مختلفی نیز مطرح شده است، اما موضوعی که اهمیت عمیق‌تری دارد، تغییر فرهنگ جامعه و کمک به اصلاح سبک زندگی است.

ابتلای ۶۳ درصدی جمعیت بالای ۱۸ سال کشور به چاقی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز در آیین افتتاحیه اولین همایش «چاقی بالینی»، اظهار داشت: چاقی از چالش‌های مهم سلامت عمومی است و پیامدهای این پدیده می‌تواند نظام سلامت، اقتصاد، بهره‌وری، کیفیت زندگی افراد و جوامع را تحت تاثیر قرار دهد.

حسن امامی‌رضوی با بیان اینکه چاقی سبب افزایش بیماری‌های غیرواگیر می‌شود، توضیح داد: چاقی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت نوع۲، برخی سرطان‌ها و سایر بیماری‌های مزمن را افزایش دهد. بنابراین، پیشگیری و کنترل چاقی جایگاه مهمی در سیاست‌های ملی پیشگیری از بیماری‌ها پیدا کرده است.

امامی رضوی با بیان اینکه چاقی یک بیماری مزمن، پیچیده و چندعاملی است، افزود: عوامل زیستی، ژنتیکی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در شکل‌گیری و تداوم این پدیده نقش دارند. بنابراین، مسئولیت پیشگیری و کنترل چاقی را نمی‌توان صرفاً بر عهده افراد یا نظام ارائه خدمات درمانی قرار داد، بلکه لازم است عوامل مؤثر بر انتخاب‌های غذایی، فعالیت بدنی و محیط زندگی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره اقدامات سازمان جهانی بهداشت در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر گفت: سازمان جهانی بهداشت، چارچوب‌های جامعی برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با توجه به روند رو به‌ افزایش بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن در کشورهای عضو تدوین کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره میزان ابتلا به چاقی توضیح داد: براساس امار و ارقام، بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان طی سال ۲۰۲۳ با چاقی زندگی می‌کردند. این روند نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف جهانی بدون تغییر در محیط‌های غذایی، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و تقویت اقدامات جمعیت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.

امامی‌رضوی درباره وضعیت اضافه‌وزن و چاقی در ایران اظهار داشت: اضافه‌وزن و چاقی به یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی کشور ما تبدیل شده است. بر اساس نتایج مطالعه ملی پایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، شیوع اضافه‌وزن و چاقی در جمعیت بزرگسال بالای ۱۸ سال حدود ۶۳ درصد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بروز اضافه‌وزن و چاقی در دوران کودکی و نوجوانی مسئله‌ای نگران‌کننده است، ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۳۹۰ میلیون کودک و نوجوان پنج تا ۱۹ سال در جهان طی سال ۲۰۲۳ دارای اضافه‌وزن بودند که بیش از ۱۶۰ میلیون نفر از این تعداد با چاقی زندگی می‌کردند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی افزود: چاقی در دوران کودکی و نوجوانی، علاوه‌بر پیامدهای جسمی و روانی با افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر در بزرگسالی همراه است. بنابراین، پیشگیری از چاقی باید پیش از بروز بیماری و از سال‌های نخست زندگی آغاز شود و به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.