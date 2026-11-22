

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ اصغر خدایی گفت: در پی ثبت چند پرونده درباره ربایش اتباع افغانستانی با شیوه‌ای مشابه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

خدایی افزود: بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند با ارسال پیام در فضای مجازی، وعده تهیه گذرنامه و فراهم کردن امکان مهاجرت به یکی از کشورهای اروپایی را مطرح می‌کردند. آن‌ها پس از جلب اعتماد افراد، مدارک هویتی و تصاویرشان را دریافت کرده و برای ملاقات حضوری در یکی از پارک‌های تهران قرار می‌گذاشتند. وی ادامه داد: اعضای باند پس از حضور قربانیان در محل قرار، با پوشیدن لباس نیروی انتظامی و معرفی خود به‌عنوان مأمور، آن‌ها را به‌ظاهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل می‌کردند. متهمان پس از ربایش، با خانواده افراد تماس می‌گرفتند و با ارسال تصاویر و فیلم‌هایی از آن‌ها، مبالغی را برای آزادی‌شان به‌صورت رمزارز مطالبه می‌کردند. به گفته این مقام انتظامی، کارآگاهان با تجمیع اطلاعات پرونده‌ها و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، تعدادی از اعضای باند را در شهرستان ملارد شناسایی کردند. در پی دریافت مجوز قضائی، مأموران در عملیاتی چند نفر از اعضای این گروه را بازداشت کردند. خدایی با اشاره به اعتراف متهمان به چند فقره آدم‌ربایی با این شیوه، گفت: شماری از شاکیان نیز در مواجهه حضوری، افراد بازداشت‌شده را شناسایی کرده‌اند. وی تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این پرونده و بررسی جرائم احتمالی بیشتر همچنان ادامه دارد.