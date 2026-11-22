

به گزارش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده گفت: پس از تکمیل مراحل ترخیص، این دو دستگاه با استفاده از کفی‌های خودروبر متناسب با طول و ابعادشان به تهران منتقل می‌شوند و پس از انجام مراحل آماده‌سازی فنی، در خط یک اتوبوس‌های تندرو (BRT) به شهروندان خدمات‌رسانی خواهند کرد. مسیر این خط نیز برای تردد و بهره‌برداری از این اتوبوس‌ها آماده‌سازی شده است.

علیزاده با اشاره به ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰۰ مسافر در هر دستگاه، اظهار داشت: این متروباس‌ها با ظرفیت نشسته ۵۵+۵+۱ نفر، سه در ورودی در هر طرف و طراحی کف‌پایین (Low Floor)، امکان جابه‌جایی تعداد زیادی از مسافران و سهولت سوار و پیاده شدن آنان را فراهم می‌کنند. همچنین امکانات مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت در طراحی این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مزیت‌های زیست‌محیطی و فنی این ناوگان افزود: تمام‌برقی بودن این اتوبوس‌ها به حذف آلایندگی ناشی از اگزوز در محل تردد و کاهش آلودگی هوای شهر کمک می‌کند. ظرفیت باتری هر دستگاه ۸۸۰.۲ کیلووات‌ساعت است و پیمایش اعلام‌شده با هر بار شارژ، در شرایط عملیاتی و با روشن بودن سیستم تهویه مطبوع، حدود ۳۰۰ کیلومتر خواهد بود. همچنین دو درگاه شارژ برای هر اتوبوس در نظر گرفته شده که امکان شارژ همزمان از طریق هر دو درگاه را فراهم می‌کند. پایانه شرق قدیم و جایگاه شارژ اکباتان نیز برای تأمین زیرساخت شارژ این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی برای راهبری این ناوگان ادامه داد: این اتوبوس‌ها خودران نیستند و با راهبری مستقیم اتوبوسران فعالیت می‌کنند. ازاین‌رو، اتوبوسرانان باتجربه و خوش‌سابقه از چندی پیش آموزش‌های تخصصی مورد نیاز را آغاز کرده‌اند و این آموزش‌ها در دوره بهره‌برداری نیز در قالب دوره‌های ضمن خدمت ادامه خواهد داشت تا خدماتی ایمن و مطلوب به شهروندان ارائه شود.

علیزاده با اشاره به برنامه توسعه ناوگان برقی در این دوره مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در قالب یک قرارداد، تأمین ۷۵ دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری و در قراردادی دیگر، تأمین ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی

۱۸ متری دوکابین پیش‌بینی شده است. در حال حاضر دو دستگاه ۲۶ متری به کشور رسیده‌اند و سایر اتوبوس‌ها نیز به‌تدریج وارد کشور و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه خواهند شد.