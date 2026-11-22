

به گزارش خبرگزاری فارس، آیین رونمایی از تندیس جهان‌پهلوان غلامرضا تختی روز یکشنبه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و تعدادی از قهرمانان ورزشی و مدیران شهری برگزار شد.

شهردار تهران در این مراسم گفت: تختی یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ ایران است که با روحیه پهلوانی و منش انسانی خود، افتخاری بزرگ برای کشور خلق کرد.

علیرضا زاکانی با اشاره به جایگاه تختی در تاریخ ورزش ایران افزود: تختی در دوران فعالیت ورزشی خود پرچم ایران را در عرصه‌های ملی و جهانی برافراشت و در کنار افتخارات ورزشی، با منش پهلوانی خود در عرصه‌های مختلف از جمله کمک به زلزله‌زدگان و دستگیری از نیازمندان، نامی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

زاکانی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای ملی به نسل جوان ادامه داد: بنای ما این است که چنین چهره‌ها و نمادهایی را برای امروز و آینده حفظ و معرفی کنیم تا نسل امروز بداند میراث‌دار چه عظمت و بزرگی است و چه قله‌های افتخاری را باید فتح کند.

وی با اشاره به محل نصب تندیس تختی بیان داشت: این تندیس در محله زندگی تختی و در جوار باشگاهی نصب شده که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ قهرمانان کشتی ایران را پرورش داده است تا این یادگار برای نسل‌های آینده باقی بماند.

گفتنی است، این تندیس به ارتفاع ۶ متر، به هنرمندی مرام علی نوری، مجسمه‌ساز و طراح آثار حجمی، طی بیش از سه ماه فعالیت هنری و اجرائی ساخته شده است.