از تندیس 6 متری جهانپهلوان غلامرضا تختی در خیابان وحدت اسلامی رونمایی شد
به گزارش خبرگزاری فارس، آیین رونمایی از تندیس جهانپهلوان غلامرضا تختی روز یکشنبه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و تعدادی از قهرمانان ورزشی و مدیران شهری برگزار شد.
شهردار تهران در این مراسم گفت: تختی یکی از چهرههای ماندگار تاریخ ایران است که با روحیه پهلوانی و منش انسانی خود، افتخاری بزرگ برای کشور خلق کرد.
علیرضا زاکانی با اشاره به جایگاه تختی در تاریخ ورزش ایران افزود: تختی در دوران فعالیت ورزشی خود پرچم ایران را در عرصههای ملی و جهانی برافراشت و در کنار افتخارات ورزشی، با منش پهلوانی خود در عرصههای مختلف از جمله کمک به زلزلهزدگان و دستگیری از نیازمندان، نامی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.
زاکانی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای ملی به نسل جوان ادامه داد: بنای ما این است که چنین چهرهها و نمادهایی را برای امروز و آینده حفظ و معرفی کنیم تا نسل امروز بداند میراثدار چه عظمت و بزرگی است و چه قلههای افتخاری را باید فتح کند.
وی با اشاره به محل نصب تندیس تختی بیان داشت: این تندیس در محله زندگی تختی و در جوار باشگاهی نصب شده که در دهههای ۳۰ و ۴۰ قهرمانان کشتی ایران را پرورش داده است تا این یادگار برای نسلهای آینده باقی بماند.
گفتنی است، این تندیس به ارتفاع ۶ متر، به هنرمندی مرام علی نوری، مجسمهساز و طراح آثار حجمی، طی بیش از سه ماه فعالیت هنری و اجرائی ساخته شده است.