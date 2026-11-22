

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی شکایات مردمی درباره محرومیت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از خدمات صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و وجود تبعیض در بهره‌مندی بیمه‌شدگان سازمان‌های بیمه‌گر، موضوع در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد در حالی که تعداد بیمه‌شدگان دو سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی مشمول این صندوق تقریباً یکسان است، در سال ۱۴۰۴ تنها یک نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از حمایت‌های صندوق در زمینه خدمات PET Scan بهره‌مند شده بود.

در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری موضوع و صدور نامه‌های هشداری، زمینه رفع موانع و برقراری امکان بهره‌مندی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات صندوق را فراهم کرد.

در نتیجه این پیگیری‌ها، تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بهره‌مند از حمایت‌های صندوق برای خدمات PET Scan به ۳۹۲ نفر افزایش یافت و مجموع کمک‌هزینه پرداختی به این افراد به ۳۷ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال رسید.

همچنین بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت، تعداد خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از طریق سرویس‌های مربوطه در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۴ برابر و تعداد مراکز فعال ثبت‌شده در این سرویس‌ها پنج برابر افزایش یافته است.

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، موانع بهره‌مندی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برطرف و امکان دسترسی برابر آنان به حمایت‌های درمانی این صندوق فراهم شد.