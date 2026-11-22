

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا پیشنهادی ارائه کرده که قرار است پس از بررسی در دولت تصویب شود.

در بحث آلودگی هوا و تعیین آستانه‌های شاخص کیفیت هوا (AQI) پیشنهاد شده است:

به‌جای تعطیلی کامل مدارس در هر سطح از آلودگی، تفکیک میان شرایط هشدار و وضعیت اضطراری با تدوین پروتکل مشترک میان آموزش‌وپرورش و سازمان حفاظت محیط زیست ضروری دانسته شده است براین اساس محدوده شاخص کیفیت هوا (AQI) و وضعیت اقدامات اجرائی پیشنهادی در مدارس بدین شرح است:

-101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس: توقف فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و کنترل کیفیت محیط داخلی مدارس.

-151 تا 200 ناسالم برای عموم: محدودسازی شدید فعالیت‌های خارج از کلاس و استفاده از تجهیزات تهویه مناسب.

-بالاتر از 200 بسیار ناسالم تا خطرناک: تصمیم‌گیری هدفمند برای تعطیلی مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان و در شرایط بسیار خطرناک، تعطیلی کامل.

مدارس باید آخرین گزینه برای تعطیلی

در شرایط آلودگی هوا باشند

در همین رابطه علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس نباید نخستین تصمیم در شرایط آلودگی هوا باشد به تسنیم گفت: آموزش و پرورش با تصمیمات کمیته اضطرار آلودگی هوا همراهی می‌کند اما معتقد است تا زمانی که سایر فعالیت‌های اجتماعی، اداری و تجاری برقرار است نباید صرفاً مدارس به سمت آموزش غیرحضوری بروند.

فرهادی درباره اعلام تعطیلی مدارس هنگام آلودگی هوا توسط آموزش و پرورش اظهار داشت: کمیته اضطرار آلودگی هوا همچنان تشکیل می‌شود و برای مدیریت و کاهش آلودگی هوا تصمیماتی اتخاذ می‌کند. آموزش و پرورش نیز عضو این کمیته است اما مسئولیت مدیریت آن را برعهده ندارد.

وی با بیان اینکه تصمیمات کمیته اضطرار باید همه ابعاد فعالیت‌های اجتماعی را دربر بگیرد، افزود: تا زمانی که تصمیم بر این است که مراکز خرید، شهربازی‌ها، پارک‌ها، پاساژها، بازارها و رستوران‌ها فعالیت داشته باشند و هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت‌های اجتماعی و تجاری اعمال نشود، دلیلی ندارد که مدارس به‌عنوان نخستین محل، غیرحضوری شوند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همواره تأکید کرده‌ایم که هنگام بروز آلودگی هوا نباید نخستین راهکار، غیرحضوری کردن مدارس باشد چراکه در چنین شرایطی ممکن است والدین در محل کار باشند و دانش‌آموزی که مدرسه‌اش تعطیل شده است، با این پرسش مواجه شود که در نبود والدین باید کجا بماند.

فرهادی با انتقاد از محدود کردن فعالیت حضوری مدارس در شرایطی که سایر فعالیت‌ها بدون محدودیت ادامه دارند، تصریح کرد: اگر قرار است برای کاهش آلودگی هوا محدودیتی اعمال شود باید به سراغ منابع آلاینده و مدیریت تردد خودروهای شخصی و توسعه حمل‌ونقل عمومی رفت. برای مثال می‌توان تصمیم گرفت که تردد خودروهای شخصی محدود شود و دانش‌آموزان، کارمندان، کسبه و سایر شهروندان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. این رویکرد منطقی‌تر از آن است که به‌راحتی آموزش حضوری را از دانش‌آموزان بگیریم.

آموزش غیرحضوری

جایگزین تربیت تمام‌ساعتی نمی‌شود

وی در تشریح دلایل مخالفت آموزش و پرورش با گسترش آموزش غیرحضوری گفت: نخستین دلیل این است که هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. در مدرسه صرفاً آموزش مدنظر نیست بلکه تربیت نیز اهمیت دارد و بر اساس سند تحول بنیادین، تربیت تمام‌ساعتی از مأموریت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: اگر قرار باشد تعداد زیادی از روزهای سال به بهانه‌هایی مانند برودت هوا، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و موارد مشابه تعطیل و آموزش به شکل غیرحضوری دنبال شود، عملاً واژه تربیت به حاشیه می‌رود و صرفاً آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد درحالی‌که در سن دانش‌آموزی تربیت اهمیت بسیار بالاتری از آموزش دارد.

فرهادی با اشاره به پیامدهای تعطیلی‌های مکرر مدارس خاطرنشان کرد: وقتی دانش‌آموزان یک یا دو روز در خانه می‌مانند، نظم زیستی، ساعت بیولوژیک و برنامه روزانه آنها که بر اساس حضور مستمر در مدرسه تنظیم شده است، دچار اختلال می‌شود. بازگرداندن این نظم پس از چند روز آموزش غیرحضوری نیز دشوار خواهد بود. وی تأکید کرد: آموزش و پرورش به‌شدت با این رویکرد مخالف است که به‌سادگی و به بهانه‌های مختلف آموزش حضوری تعطیل شود. ما از سایر حکمرانان و کنشگران حوزه حکمرانی نیز درخواست می‌کنیم که مدرسه را آخرین محلی بدانند که فعالیت حضوری آن محدود می‌شود نه نخستین محل.

تعطیلی مدارس

به‌تنهائی راهکار مؤثر مقابله با آلودگی هوا نیست

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تجربه تعطیلی مدارس در سال‌های گذشته گفت: در سال‌های گذشته بارها با تصمیم کمیته‌های مربوطه مدارس غیرحضوری شدند اما اگر قرار باشد سایر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان برقرار باشد و فقط مدارس تعطیل شوند، این اقدام به‌تنهائی راهکار درستی برای مقابله با آلودگی هوا نیست. فرهادی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها اتفاقی که رخ می‌دهد، آسیب به تربیت تمام‌ساعتی دانش‌آموزان و محروم شدن آنها از فرصت آموزش و حضور در محیط مدرسه است. بنابراین اگر قرار باشد فعالیت حضوری بخشی از جامعه محدود شود، مدارس باید آخرین گزینه باشند. وی همچنین از استانداران و فرمانداران خواست اهمیت حضور دانش‌آموزان در مدرسه را جدی بگیرند و گفت: حضور در مدرسه موضوعی بسیار مهم و پیچیده است و مسئولان باید با نگاهی چندبعدی و عمیق به مسائل آموزش و پرورش توجه کنند. باید بدانند که غیبت یک‌روزه دانش‌آموز از مدرسه نیز می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

کشورهای دیگر نیز در شرایط آلودگی هوا

فقط مدارس را تعطیل نمی‌کنند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعیین آستانه مشخص شاخص آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس اظهار داشت: در برخی کشورها حتی با وجود شاخص‌های بالای آلودگی هوا، مدارس را به‌تنهائی تعطیل نمی‌کنند چراکه معتقدند دانش‌آموز در هر صورت در همان شهر تنفس می‌کند و صرفاً با تعطیلی مدرسه از مواجهه با آلودگی هوا مصون نمی‌ماند.

فرهادی افزود: دانش‌آموز چه در کلاس درس حضور داشته باشد و چه با تعطیلی مدرسه به شهربازی برود، همراه والدین به مراکز خرید مراجعه کند یا در سطح شهر تردد داشته باشد همچنان در معرض آلودگی هوا قرار دارد. بنابراین بسیاری از کشورها در شرایط آلودگی شدید، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را محدود می‌کنند و این محدودیت صرفاً به مدارس اختصاص ندارد.