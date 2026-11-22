

به گزارش خبرگزاری میزان‌، در راستای تقویت نظارت میدانی بر وضعیت زندان‌ها، بررسی مستقیم مسائل و درخواست‌های مددجویان و تسریع در تعیین تکلیف امور قضائی زندانیان، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه ۱۸۲ نفر از قضات، از زندان‌های استان تهران بازدید کردند.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اعلام این خبر اظهار داشت: در جریان این بازدید، قضات با حضور در بخش‌های مختلف زندان‌ها، به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره با مددجویان و زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و ضمن استماع مسائل، درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده، موضوعات قضائی آنان را مورد بررسی قرار دادند تا در مواردی که اتخاذ تصمیم قضائی ضرورت دارد، اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.

دادستان تهران، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و مستمر طرح پایش زندانیان در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه، خواستار اهتمام جدی و پیگیری منظم قضات نسبت به اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در این طرح شد و تصریح کرد: بازدید از زندان‌ها باید به‌صورت ماهیانه و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شود؛ همچنین تکمیل دقیق کاربرگ‌های مشترک، ثبت و انعکاس مسائل و مطالبات مددجویان و پیگیری مؤثر نتایج بازدید‌ها تا حصول نتیجه، از الزامات اجرای صحیح این طرح است. صالحی همچنین از فراهم شدن زمینه آزادی ۱۵ نفر از محکومان مالی با مساعدت و مشارکت خیرین، به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) خبر داد و افزود: در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) نیز، با هدف تکریم مقام زن و حمایت از خانواده مددجویان، دستور اعطای یک هفته مرخصی به مددجویان زن واجد شرایط قانونی صادر شده است. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در کنار پیگیری مطالبات قضائی زندانیان، در راستای صیانت از حقوق قانونی مددجویان، کاهش آسیب‌های ناشی از حبس، حمایت از خانواده‌های زندانیان، تسهیل بازگشت مسئولانه آنان به جامعه و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام می‌شود.

دادستان تهران تأکید کرد: نظارت مستمر بر وضعیت زندان‌ها و رسیدگی به درخواست‌های قانونی زندانیان، باید از یک اقدام مقطعی فراتر رفته و به فرآیندی منظم، نتیجه‌محور و مستمر در مجموعه قضائی استان تهران تبدیل شود.