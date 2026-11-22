صرفه‌جویی بدون پیام ضعف به دشمن

حجت احسان بخش با انتشار این تصاویر نوشت: «رهبر شهید انقلاب هم اهل صرفه‌جویی بودند ولی پیام ضعف به دشمن نمی‌دادند. این تصاویر برای

دی ماه 1۴۰۱ است که رهبر شهید انقلاب در یکی از جلسات خود، لباس گرم چندلایه پوشیده بودند و علاوه‌بر اینکه بارها مردم و مسئولان را به رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف توصیه می‌کردند، در عمل هم نشان دهند اهل رعایت و صرفه‌جویی هستند، ولی اصلاً در دیدارهای خود با خاموش کردن برق و تاریک کردن دفتر و محل دیدارها، طوری پیام نمی‌دادند که دشمن نشان ضعف برداشت کند. بلکه اتفاقاً برعکس بود و در نشان دادن ابهت و عزت جمهوری اسلامی در چشم دشمنان، بسیار قوی عمل می‌کردند...»

ارزش بسیجی بودن

علی بهادری: «بسیجی بودن یعنی وقتی همه مشغول حساب‌وکتاب‌اند، تو بی‌توقع و با اخلاص پای کار مردم بمانی؛ و همین، دست‌نیافتنی‌ترین قدرتِ راهبردی این سرزمین است.»

دشمن صمیمی

کاربری نوشت: «دشمن صمیمی یعنی اینکه اگر ولی فقیه بگوید آمریکا باید غرامت دهد باور نمی‌کنی و قبول نمی‌کنی اما اگر ترامپ پدوفیل روی کاغذ پاره بنویسد که ۳۰۰ میلیارد دلار برای شما سرمایه‌گذاری می‌کنم و همه تحریم‌ها رو برمی‌دارم «بند ۶ و ۷» باور می‌کنی و قبول می‌کنی هیچ آن را سند افتخار هم می‌دانی...»

ضربه جنگ با ایران به اقتصاد آمریکا

تحلیلگر آلمانی در حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد کلان: «جنگ ایران زنجیره‌ای از پیامدهای دومینویی به راه انداخته که می‌تواند اقتصاد آمریکا را با ضربه‌ای سنگین مواجه کند. حدود ۱۵ درصد از تولید جهانی مس به‌دلیل کمبود اسید سولفوریک در معرض خطر قرار گرفته. گوگرد ماده‌ای ضروری برای تولید اسید سولفوریک است؛ اسیدی که در فرآیند استخراج مس از سنگ معدن استفاده می‌شود. از طرف دیگر، با بسته شدن تنگه هرمز، عرضه گوگرد نیز با اختلال مواجه شده است. این در حالی‌ست که آمریکا برای ادامه ساخت مراکز داده هوش مصنوعی، به‌شدت به مس نیاز دارد...»