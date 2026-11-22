

کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی طی هفت جلسه کارشناسی، نتایج نمایندگان ورزش ایران را در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در جمع‌بندی آخرین نشست کارشناسی بررسی عملکرد کاروان بازی‌های آسیایی اظهار داشت: «کمتر از ۲۰ ماه دیگر تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس فرصت داریم و باید تلاش کنیم بیشترین انرژی خود را صرف این رویداد و فدراسیون‌هایی کنیم که شانس مدال‌آوری دارند. سبد مدالی ورزش ایران در بازی‌های المپیک دیگر نباید محدود به سه رشته وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو باشد؛ هرچند باید از تمام ظرفیت مدال‌آوری خود در این رشته‌ها نیز بهره‌برداری کنیم.»

وی با بیان اینکه ورزش ایران ظرفیت کسب مدال در دیگر رشته‌های المپیکی را نیز دارد، افزود: «دوومیدانی، تیراندازی و ژیمناستیک رشته‌هایی هستند که اگر روی آن‌ها کار کنیم، می‌توانیم در لس‌آنجلس به مدال برسیم. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، کسب سهمیه المپیک است و با توجه به محدودیت تعداد نفرات، مهم‌ترین گام باید کسب این سهمیه‌ها باشد. برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در اوزان و موادی که شانس کسب سهمیه و مدال داریم، تمرکز بیشتری داشته باشیم.»