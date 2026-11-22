فدراسیون والیبال سرمربی تیم ملی را مشخص کرده و به تفاهم اولیه رسیده است.



فدراسیون والیبال پس از دو سال همکاری با روبرتو پیاتزا ایتالیایی، با توافق دو طرفه قرارداد این مربی را تمدید نکرد تا پیاتزا به پایان راهش با والیبال ایران برسد. در این راستا انتخاب سرمربی تیم ملی به عنوان مهم‌ترین موضوع این روزهای والیبال مطرح است که فدراسیون والیبال مربی خود را مشخص کرده و تفاهم اولیه هم انجام شده است.

سرمربی جدید والیبال ایران هم خارجی است و قرار است طی روزهای آینده قرارداد بین این مربی و فدراسیون والیبال منعقد شود.