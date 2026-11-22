

بر اساس دادنامه قطعی صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک در پرونده اختلاس ارزی مجرم شناخته شد و به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.مطابق مندرجات این حکم قضائی، متهمه به عنوان رئیس وقت فدراسیون ژیمناستیک، درخواست تأمین ارز به مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار را برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) ارائه می‌دهد که با موافقت وزارت ورزش و جوانان، معادل یورویی آن به میزان ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وی تحویل داده می‌شود. نامبرده پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی در کانادا (می ۲۰۱۸)، مدعی می‌شود که از محل این ارز، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را بابت هزینه‌های سفر و ۲۲ هزار یورو را به صورت دستی بابت تسویه بدهی به فدراسیون جهانی پرداخت کرده است. با این حال، در جریان تحقیقات بازپرسی شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، استعلام‌های رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی اسناد حسابداری فدراسیون جهانی (FIG) نشان داد که در تاریخ مذکور تنها مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده و هیچ‌گونه سند رسمی مبنی بر پرداخت ۲۲ هزار یورو وجود ندارد. دادگاه همچنین مطالب ارائه‌شده از سوی متهمه در زمان تعلیق را فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل استناد تشخیص داد.