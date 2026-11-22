رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک به حبس محکوم شد
بر اساس دادنامه قطعی صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک در پرونده اختلاس ارزی مجرم شناخته شد و به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.مطابق مندرجات این حکم قضائی، متهمه به عنوان رئیس وقت فدراسیون ژیمناستیک، درخواست تأمین ارز به مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار را برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) ارائه میدهد که با موافقت وزارت ورزش و جوانان، معادل یورویی آن به میزان ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وی تحویل داده میشود. نامبرده پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی در کانادا (می ۲۰۱۸)، مدعی میشود که از محل این ارز، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را بابت هزینههای سفر و ۲۲ هزار یورو را به صورت دستی بابت تسویه بدهی به فدراسیون جهانی پرداخت کرده است. با این حال، در جریان تحقیقات بازپرسی شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، استعلامهای رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی اسناد حسابداری فدراسیون جهانی (FIG) نشان داد که در تاریخ مذکور تنها مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده و هیچگونه سند رسمی مبنی بر پرداخت ۲۲ هزار یورو وجود ندارد. دادگاه همچنین مطالب ارائهشده از سوی متهمه در زمان تعلیق را فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل استناد تشخیص داد.