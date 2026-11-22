* تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با پیروزی مقابل بنگلور تورپیدوز قهرمان لیگ آسیای مرکزی شد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد. تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در فینال لیگ آسیای مرکزی دیروز مقابل بنگلور تورپیدوز به میدان رفت و پیروز شد. شاگردان بهروز عطایی در این دیدار حریف خود را سه بر یک و با نتایج

(۲۵- ۱۶، ۲۵- ۲۱، 22- 25 و ۲۵- ۱۵) شکست دادند تا با کسب قهرمانی این رقابت‌ها، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند. نماینده والیبال ایران در دور مقدماتی مقابل این تیم شکست خورد اما در فینال جبران کرد و با غلبه بر حریف خود به لیگ قهرمانان آسیا

رسید.

* رقابت‌های پاراتکواندو قهرمانی جهان روز یکشنبه دوم آذرماه به پایان رسید و تیم دختران ایران عنوان قهرمانی را کسب کرد این دوره از مسابقات با حضور ۲۴۵ پاراتکواندوکار از ۶۲ کشور جهان به مدت سه روز و به میزبانی شهر موجو در کره جنوبی برگزار شد. تیم دختران ایران در این رقابت‌ها با سه نماینده به میدان رفت و با کسب دو مدال طلا و یک نقره در جایگاه نخست ایستاد. تیم‌های ازبکستان، چین، یونان و روسیه نیز به ترتیب عناوین دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. بر همین اساس، عاطفه کشاورز، سرمربی تیم دختران ایران، به عنوان بهترین مربی زن این رقابت‌ها انتخاب شد. همچنین مریم عبدالله‌پور دروئی پس از کسب مدال طلای وزن ۵۷- کیلوگرم، عنوان بهترین ورزشکار زن مسابقات را از آن خود کرد.