تیم‌های کومیته تیمی مردان و کاتای تیمی بانوان ایران از رسیدن به مدال برنز دومین دوره رقابت‌های کاراته جام جهانی بازماندند.

در پایان دومین دوره رقابت‌های کاراته جام جهانی که از روز جمعه ۲۹ آبان ماه در شهر ‌هانگژو چین به مدت ۳ روز برگزار شد، کومیته تیمی مردان ایران در دیدار رده‌بندی مقابل تیم فدراسیون جهانی (روسیه) قرار گرفت و ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به عنوان چهارم جهان رسید.در این دیدار مهدی عاشوری ۴ بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد. در ادامه مرتضی نعمتی ۷ بر ۳ شکست خورد. امیرعباس بیگ محمدلو سومین نفری بود که به روی تاتامی رفت و ۸ بر صفر نتیجه را واگذار

کرد.

در کاتای تیمی بانوان هم تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، زینب السادات حسینی و سپیده امینی مقابل کاتای تیمی چین قرار گرفت و ۶ بر یک نتیجه را واگذار کرد و به عنوان چهارمی جهان دست یافت. بدین ترتیب هیچ کدام از این دو تیم که برای کسب مدال برنز به میدان رفته بودند، موفق به کسب مدال برنز نشدند.