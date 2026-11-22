هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا

دو آزمون دشوار برای نمایندگان ایران

هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا از امروز (دوشنبه) آغاز می‌شود و دو نماینده فوتبال ایران در شرایطی متفاوت به مصاف رقبای اماراتی خود می‌روند. استقلال در امارات میهمان العین، صدرنشین مقتدر رقابت‌هاست و تراکتور نیز در مسقط عمان، در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز مقابل الوصل قرار می‌گیرد؛ دو مسابقه‌ای که می‌توانند تأثیر مهمی بر سرنوشت صعود نمایندگان ایران داشته باشند.

استقلال که با سه پیروزی و یک شکست و کسب ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول منطقه غرب قرار دارد، در یکی از دشوارترین دیدارهای خود باید در ورزشگاه هزاع بن زاید برابر العین صف‌آرایی کند. نماینده امارات با چهار پیروزی متوالی و کسب ۱۲ امتیاز، صدرنشین جدول است و با تکیه بر قدرت هجومی خود، یکی از آماده‌ترین تیم‌های این رقابت‌ها به شمار می‌رود. آبی‌پوشان پایتخت که در هفته گذشته با پیروزی برابر الشمال قطر به مسیر موفقیت بازگشتند، امیدوارند با کسب امتیاز از این مسابقه خارج از خانه، جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کنند.

در سوی دیگر، تراکتور شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. سرخ‌پوشان تبریزی با دو تساوی و دو شکست و تنها دو امتیاز، در رتبه سیزدهم جدول قرار دارند و برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، بیش از هر زمان دیگری به پیروزی نیازمندند. حریف این تیم، الوصل امارات است که با سه امتیاز از سه مسابقه در رتبه یازدهم ایستاده و در آخرین بازی آسیایی خود موفق به شکست نیروی هوائی عراق شده است. نکته مهم درباره این مسابقه، میزبانی تراکتور در زمین بیطرف است؛ به دلیل شرایط میزبانی، دیدار دو تیم در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. تراکتور برای خروج از وضعیت دشوار خود در لیگ نخبگان و بازگشت به کورس رقابت‌ها، باید از این فرصت استفاده کند و نخستین پیروزی آسیایی‌اش را به دست آورد.

هر دو مسابقه استقلال و تراکتور مقابل نمایندگان امارات ساعت ۱۹:۳۰ امشب برگزار می‌شود و نگاه فوتبال‌دوستان ایرانی به عملکرد دو نماینده کشورمان در این هفته حساس از لیگ نخبگان آسیا دوخته خواهد شد.

مدیرعامل و سرمربی شمس آذر جدا شدند

مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین و سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، از سمت خود جدا شدند.

رسانه رسمی باشگاه شمس آذر قزوین با صدور اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کرد که به همکاری با عباس علایی‌مقدم و وحید رضایی خاتمه داده است.علایی‌مقدم که عهده‌دار سمت مدیرکلی ورزش و جوانان استان قزوین بود، از تیر ماه 1404 به‌عنوان مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین انتخاب شد و حدود 17 ماه در این جایگاه فعالیت کرد.

رضایی نیز از تیر ماه 1404 روی نیمکت تیم فوتبال شمس آذر نشست و نتوانست نتایج خوبی به همراه این تیم بگیرد. تیم قزوینی که طی 12 بازی خود در لیگ برتر فوتبال تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده، هر سه بازی هفته گذشته خود را با شکست پشت سر گذاشت و با 7 امتیاز، در جایگاه هفدهم جدول لیگ برتر قرار گرفته است.