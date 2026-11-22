سرویس ورزشی-



علیرضا دبیر روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد تصمیم نهائی‌اش برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: اگر بگویم هنوز تصمیم نگرفته‌ام، دروغ نگفته‌ام. واقعاً هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ام و منتظر اتفاقات آینده هستم. دوستان نظر لطفشان است که من به کمیته ملی المپیک بروم و به آن مجموعه کمک کنم. من اصلا به فردا فکر نمی‌کنم و برای آن برنامه‌ریزی نمی‌کنم. رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این سؤال که آیا صلاح است در این مدت زمان باقی مانده تا المپیک از فدراسیون کشتی برود، گفت: من در جلساتی که برگزار شد تقریبا نظر نهائی خودم را اعلام کردم. من باور دارم همه ورزش ایران می‌تواند در المپیک و جهانی خوب کار کند. همه ۵۳ رشته ورزشی ایران این قابلیت را دارند اما باید اولویت‌بندی کرد. همان‌طور که کشتی فرنگی ایران یک زمانی در جهان حضور نداشت اما الان با ۹ مدال قهرمان دنیا می‌شود. کشتی فرنگی و آزاد توانایی‌های ورزش ایران را به همه ثابت کرد.

وی درباره احتمال حضور همزمانش هم در فدراسیون کشتی و هم در کمیته ملی المپیک گفت: بحث‌های زیادی در این مورد می‌شود اما ریاست کمیته ملی المپیک شغل نیست. دوستان به من لطف داشتند و با رؤسای فدراسیون‌ها رفیق هستیم. بحث حضور من در کمیته ملی المپیک

۵۰-۵۰ است. رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به این سؤال که چه کسی را شایسته ریاست کمیته ملی المپیک می‌داند، تصریح کرد: من نباید در این زمینه نظر بدهم. این جامعه بزرگ ورزش و اعضای مجمع هستند که باید تصمیم بگیرند. من اهل لابی کردن و جلسه گذاشتن با افراد برای رسیدن به مسئولیت نیستم و از همین‌جا هم اعلام می‌کنم چنین روحیه‌ای ندارم. خودم را به خدا سپرده‌ام و اگر صلاح باشد، امیدوارم شرایط به شکلی پیش برود که اصلاً نیازی به حضور من نباشد. این حرف دلم است، اما اگر قرار باشد وارد این عرصه شوم، اعلام می‌کنم که اگر دوستان صلاح بدانند و فکر کنند می‌توانم کاری انجام بدهم، در خدمتشان هستم. حتی دست کسانی را هم که برای این مسئولیت انتخاب شوند، می‌بوسم. اعتقادم این است که آدم نباید برای گرفتن مسئولیت به دنبال افراد برود و با این و آن جلسه بگذارد.

وی در واکنش به نگرانی‌ کشتی‌گیران از رفتن دبیر از فدراسیون کشتی گفت: موفقیت کشتی ایران وابسته به حضور یا نبودن یک فرد نیست. این رشته حتی بدون حضور من نیز مسیر موفقیت خود را ادامه خواهد داد. در هر جایگاهی که در آینده فعالیت کنم، امیدوارم بتوانم همچنان به کشتی و ورزش کشور خدمت کنم.

دبیر درباره اینکه در صورت رفتنش از کشتی چه فردی لایق ریاست فدراسیون کشتی است؟ اظهار کرد: من که نباید تصمیم بگیرم. جامعه بزرگ کشتی و مجمع باید تصمیم بگیرند. هنوز هیچ چیز معلوم نیست. اگر قرار شد به کمیته المپیک بروم و بتوانم کمک کنم بسم الله وگرنه دستشان را هم می‌بوسم. آدم برای مسئولیت گرفتن نباید زور بزند. دهه شصت از پست گرفتن فرار می‌کردند. مسئولیت سنگینی است و ما باید به مردم پاسخگو باشیم.

فقط طلای جام جهانی فوتبال با طلای المپیک برابر است

دبیر با انتقاد از میزان پاداش به قهرمانان، گفت: به کسی که طلای جهان می‌گیرد ۶۰۰ میلیون می‌دهند که خنده دار است و باید آن را اصلاح کنند. می‌شنوم که برخی می‌گویند فلان افتخار از طلای المپیک بالاتر است اما مثلا فقط طلای جام جهانی فوتبال با طلای المپیک برابر است ولاغیر. هر کسی غیر از این اظهار نظر کند خیلی ورزش را نمی‌داند. جام جهانی را همه می‌بینند اما همه کشورها درگیر آن نیستند در حالی که همه کشورها درگیر المپیک هستند. فدراسیون کشتی چند سالی است از درآمدهای خود برای مدال‌آوران پاداش پرداخت می‌کند، هرچند این جوایز واقعا چیزی نیست. گرانی که الان ما داریم واقعا این رقم‌ها چیزی نیست. بارها گفته‌ام جایزه وزارت ورزش حرفش هم بد است که ۶۰۰ میلیون به قهرمان جهان بدهند. انصافا وزیر ورزش هم موافق تغییر مقدار این پاداش است.

حق رحمان را خوردند، یزدانی ۵۰-۵۰ بود

وی درباره اینکه برخی معتقدند اگر او در مسابقات جهانی اعتراض نمی‌کرد، ناداوری در قبال برخی آزادکاران اتفاق نمی‌افتاد، خاطرنشان کرد: در کشتی آزاد درباره یکی، دو کشتی‌گیر ناداوری شد و قرار بود خیلی بیشتر باشد. از نظر من حق رحمان را صد درصد خوردند. درباره حسن یزدانی ۵۰-۵۰ بود. یک‌سری می‌گویند پوئن داشت یک‌سری می‌گویند نداشت. درباره بقیه اتفاقی نیفتاد. اگر من را محروم کنند معلوم است که اعتراض من اثرگذار بوده است اگر نکردند، حرف دوستان درست است.

دبیر در مورد اینکه ایفمارک قرار است به فدراسیون کشتی اضافه شود؛ گفت: اصلا چنین حرف‌هایی مطرح نیست. ایفمارک برای فدراسیون فوتبال است و آنها زحمتش را کشیدند. قرار است ما با فدراسیون فوتبال همکاری کنیم. ایفمارک متعلق به شخص نیست، این مجموعه جزو دارایی‌های فدراسیون فوتبال است و همیشه خواهد بود و ما با آنها همکاری می‌کنیم.