سردار شهید مدافع حرم محمدرضا ابراهیمی، از یادگاران و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بود. از مسئولیت‌های این شهید در دوران دفاع مقدس می‌توان به فرماندهی گردان زرهی 28 صفر اشاره نمود. وی همچنین در آن دوران به مقام جانبازی دست یافته بود. با این حال، در وقت نیاز جبهه مقاومت برای یاری رساندن به حق، داوطلبانه به این جبهه شتافت و جامه مدافعان حرم را به تن کرد. سردار محمدرضا ابراهیمی سرانجام، 24 آبان سال 1394 به شهادت رسید. همسر شهید مدافع حرم محمدرضا ابراهیمی در مصاحبه‌ای گفته بود: «محمدرضا 30 سال در سپاه خدمت كرد و بعد از بازنشستگي در جهاد مشغول به كار شد. اما بعد از جنگ هم آرام و قرار نداشت. عاشق شهادت بود و دلتنگ رفقاي شهيدش مي‌شد. هميشه مي‌گفت چرا من شهيد نشدم. خوشا به حال رفقايم كه شهيد شدند. مي‌گفت‌ اي كاش باب شهادت باز شود و من هم به آرزويم برسم. من به ايشان مي‌گفتم شما هر روز يك بار شهيد مي‌شويد. چون محمدرضا خيلي درد مي‌كشيد. اما ايشان راضي نمي‌شد و مي‌گفت آنها كه شهيد شدند معامله را بردند. همه اين‌ها گذشت تا اينكه بحث سوريه و دفاع از حريم اهل بيت پيش آمد. از همان آغاز جنگ زمزمه رفتن و دفاع از حرم را مطرح كرد اما به خاطر جانبازي از اعزامش جلوگيري مي‌كردند تا اينكه اواخر شهريورماه 1394 بعد از كلي پيگيري و اصرار عازم دفاع از حرم شد. نيمي از جسمش فداي وطن و نيم ديگر فداي حرم

شد.»