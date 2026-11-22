

به‌گزارش خبرگزاری فارس، سیدمهدی حسینی یزدی با اشاره به مشکلات واردات نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: از حدود

۳۰۰ میلیون یورو نیاز ارزی این بخش، تاکنون تنها ۱۰ درصد تأمین شده است؛ در‌حالی که وعده تخصیص ۶۰ میلیون یورو داده شده بود. هفته گذشته و پس از پیگیری‌ها و فشار رسانه‌ها فقط ۲۰ میلیون یورو اختصاص یافت.

او تأکید کرد: با تخصیص همین ۲۰ میلیون یورو نیز تنها حدود ۲۰ درصد نیاز کشور به سموم تأمین می‌شود و این وضعیت برای بخش کشاورزی نگران‌کننده است. اگر علف‌کش مورد نیاز مزارع گندم به‌موقع تأمین نشود، تولید این محصول با حدود ۳۰ درصد افت مواجه خواهد شد. این کاهش تولید ارتباطی با کمبود آب ندارد.

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم درباره کاهش واردات کود فسفاته نیز گفت: در سال گذشته و ماه‌های ابتدائی امسال، به‌دلیل تغییرات قیمت، پروفرماهای وارداتی زیر سؤال رفت و فرآیند تأیید و تأمین ارز آنها به تأخیر افتاد. همین مسئله موجب شد واردات کود فسفاته کمتر از میزان مورد نیاز انجام شود.

حسینی با اشاره به محدودیت عرضه جهانی فسفات افزود: بخشی از محموله‌ها نیز به‌دلیل مشکلات حمل‌ونقل و شرایط تجارت بین‌المللی با تأخیر مواجه شده‌ است اما امکان تأمین این محصول از مسیرهای مختلف از جمله شمال ترکیه و پاکستان وجود دارد.

او با انتقاد از عملکرد دولت در تأمین ارز واردکنندگان گفت: دولت اعلام می‌کند که تأمین ارز را تضمین می‌کند، اما وقتی کالا وارد کشور شده و هنوز ارز آن پرداخت نشده است، این تضمین چه معنایی دارد؟ واردکننده نمی‌تواند بدون دریافت ارز و تسویه تعهدات خود، به فعالیت ادامه دهد.