

شرکت توانیر با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌هایی در تأمین برق از ابتدای آذرماه خبر داد و اعلام کرد این محدودیت‌ها به‌دلیل مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: با‌توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذرماه ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق خواهد بود.

بر‌اساس اعلام توانیر، این محدودیت‌ها صرفاًً در پی محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

همچنین «محمد اله‌داد» مدیرعامل توانیر گفت: هدف ما این است که برق و انرژی مورد نیاز بخش مولد تأمین شود. مدیریت همزمان مصرف گاز و برق در روزهای سرد پیش‌ِ رو کمک می‌کند تا این محدودیت‌ها به‌حداقل برسد.

وی تصریح کرد: ممکن است این محدودیت‌ها حداکثر به‌مدت دو ساعت در طول دو روز اعمال شود و در صورت سردتر شدن هوا، احتمال اعمال محدودیت روزانه به مدت دو ساعت نیز وجود دارد. میزان محدودیت‌ها به دو عامل بستگی دارد؛ نخست، وضعیت تأمین سوخت و دوم، میزان مدیریت مصرف از سوی هم‌وطنان.

شرکت توانیر ضمن عذرخواهی از مشترکان تأکید کرده است که اعمال این محدودیت‌ها تصمیمی ناگزیر در شرایط محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌هاست و از مشترکان درخواست کرده با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

همچنین اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها پیش از اعمال آن، از طریق اعلان اپلیکیشن «برق من» و پیام‌رسان «بله» انجام خواهد شد.