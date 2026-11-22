



به گزارش مرکز آمار، بر اساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده این مرکز، شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان 1405 به عدد 751 و شش دهم رسید که نسبت به فصل قبل 22 و چهار دهم درصد، در مقایسه با فصل مشابه سال قبل

120 و 9 دهم درصد و در چهار فصل منتهی به تابستان امسال 87 و سه دهم درصد افزایش داشته است.

بررسی تغییرات فصلی شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد تورم فصلی در تابستان امسال به 22 و چهار دهم درصد رسیده که در مقایسه با رقم 28 و سه دهم درصدی فصل بهار، پنج و 9 دهم واحد درصد کاهش داشته است.

در میان بخش‌های اصلی اقتصادی، بیشترین تورم فصلی با 28 درصد به بخش صنعت اختصاص داشته و بخش کشاورزی با هفت و سه دهم درصد کمترین افزایش قیمت را ثبت کرده است.

در مقابل، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان 1405 با افزایش 22 و یک دهم واحد درصدی نسبت به فصل قبل، از 98 و 9 دهم درصد به 120 و 9 دهم درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولات تولیدشده در داخل کشور نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

در این دوره، بخش صنعت با تورم نقطه‌ای 147 و سه دهم درصدی بیشترین افزایش را در میان بخش‌های اصلی داشته است. در مقابل، تورم نقطه‌ای بخش خدمات 67 و نیم درصد گزارش شده که کمترین میزان در بین بخش‌های مورد بررسی است.

همچنین تورم سالانه تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان امسال به 87 و سه دهم درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم سالانه 66 و هفت دهم درصدی فصل قبل، افزایش 20 و شش دهم واحد درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بخش کشاورزی با تورم سالانه

108 و هشت دهم درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته و بخش خدمات با 55 و 9 دهم درصد، کمترین تورم سالانه را به ثبت رسانده است.