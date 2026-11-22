

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در حالی‌ که بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و کسری بودجه سالانه این کشور به حدود دو تریلیون دلار رسیده، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به خرید اوراق خزانه‌داری، تأمین مالی دولت واشنگتن را با چالش بیشتری مواجه کرده است.

بر‌اساس گزارش رویترز، خرید خالص اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد امسال) با افت بیش از ۴۰ درصدی به

۳۲۹ میلیارد دلار رسید.

همچنین نهادهای رسمی خارجی در‌ همین دوره ۳۵ میلیارد دلار فروش خالص اوراق ثبت کردند. در ژوئن نیز خرید خالص سرمایه‌گذاران خصوصی به 16 و شش دهم میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژانویه بود.

در همین راستا، جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی خرید اوراق خزانه آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۶ را از ۵۰۰ به ۴۵۰ میلیارد دلار کاهش داده است.

از سوی دیگر، آمار اداره پاسخگویی دولت آمریکا نشان می‌دهد بدهی این کشور در پایان سال مالی ۲۰۲۶ به 40 و دو دهم تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به 19 و شش دهم تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ بیش از دو برابر شده است. کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ نیز حدود ۲ تریلیون دلار برآورد شده است.

همزمان هزینه بهره بدهی عمومی آمریکا از ۳۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

چین نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود 26 و هشت دهم میلیارد دلار از دارایی اوراق خزانه‌داری خود را کاهش داد و مجموع دارایی‌هایش به حدود 567 میلیارد دلار رسید؛ پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۸.

کاهش تقاضای خارجی می‌تواند خزانه‌داری آمریکا را برای جذب خریداران داخلی به عرضه اوراق با نرخ بهره بالاتر وادار کند. چنین روندی هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد.