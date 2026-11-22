نام‌گذاری یک کتابخانه به نام شهیدان عرب‌نژاد(اخبار ادبی و هنری)

آیین تغییر نام کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام شهیدان نوجوان «بشری و امیررضا عرب‌نژاد» با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، و خانواده این شهدا برگزار شد.

این دو خواهر و برادر اهل مطالعه که از اعضای فعال کتابخانه‌های شهرداری بودند، در جریان حملات اخیر دشمن به شهادت رسیدند.

علیرضا نادعلی در این آیین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی خانواده عرب‌نژاد اظهار داشت که سبک زندگی این خانواده و انس این دو کودک با کتاب، الگویی الهام‌بخش برای نسل نوجوان است و یادآور شد که شورای شهر در مسیر ترویج مطالعه و حمایت از کتابخانه‌ها مسئولیت خود را ایفا می‌کند.

محمدباقر اعلمی نیز شهادت خانوادگی در حملات به تهران، میناب و دیگر نقاط کشور را جلوه‌ای از مظلومیت و ایثار دانست و افزود که دشمن با هدف قرار دادن مراکز علمی و فرهنگی چهره واقعی خود را آشکار کرد. وی ابراز امیدواری کرد نام‌گذاری این کتابخانه در پایان هفته کتاب، یاد این شهیدان را در فضای کتاب‌خوانی ماندگار سازد.

در پایان این مراسم، لوح نام‌گذاری رونمایی شد.