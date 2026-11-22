به گزارش روزنامه گاردین، نمایشگاهی با حضور آثار هنرمندان فلسطینی و دیگر هنرمندان منطقه شام در موزه هنر مدرن ایرلند در دوبلین برپا شده که به تاریخ پررنج فلسطین، کشتارها، آوارگی و پیامدهای اشغال می‌پردازد.

در این نمایشگاه، هنرمندان با استفاده از نقاشی، عکاسی، ویدئو و چیدمان، تجربه تبعید و جدایی از سرزمین مادری را روایت کرده‌اند. از جمله آثار حاضر، مجموعه‌ای از سیمون فتّال است که نام مکان‌هایی چون دیر یاسین، جنین، قانا و صبرا را - محل وقوع کشتارهای خونین از سال ۱۹۴۸ به بعد - بر تخته‌سنگ‌های بازالتی ثبت کرده است. همچنین چمدانی که حازم حرب هنگام خروج از غزه در سال ۲۰۰۶ با خود برده و تصاویری از فرودگاه بین‌المللی غزه، که ارتش اسرائیل آن را با بولدوزر ویران کرد، در معرض دید قرار گرفته‌اند.

بخش دیگری از نمایشگاه به مسئله هویت فلسطینیان دور از وطن اختصاص دارد؛ هنرمندانی که برخی از آن‌ها هرگز فرصت دیدار از سرزمین مادری خود را نداشته‌اند. در کنار این آثار، نقاشی‌ها و چیدمان‌هایی درباره تخریب محیط زیست فلسطین و پیوند مبارزه فلسطینیان با جنبش‌های ضدامپریالیستی در دیگر نقاط جهان نیز ارائه شده است.

عنوان نمایشگاه از شعری از محمود درویش گرفته شده و آثار آن با خشم و اندوه، تاریخ کشتار، آوارگی و مقاومت فلسطینیان را به تصویر می‌کشند. این نمایشگاه تا چهارم ژوئیه ۲۰۲۷ در موزه هنر مدرن ایرلند در دوبلین برپاست.