پایگاه جامع نسخ خطی ایران با هدف حفاظت از میراث مکتوب کشور و تسهیل دسترسی پژوهشگران به نسخه‌های خطی، دوشنبه ۲ آذر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رونمایی می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، با اشاره به دشواری دسترسی مراکز علمی و پژوهشی به گنجینه نسخ خطی گفت: این پایگاه با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای معرفی و بازیابی نسخه‌های خطی و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر استادان، محققان و علاقه‌مندان راه‌اندازی شده است.

به گفته بهرامی، در مرحله نخست، ۳۰ هزار عنوان کتاب و نسخه خطی از مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در این پایگاه عرضه می‌شود. همچنین با توافق‌های انجام‌شده، قرار است آثار و نسخه‌های خطی ۲۰ مرکز دیگر نیز به‌تدریج به این مجموعه افزوده شود.