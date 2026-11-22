زینب سلیمانی با اشاره به اکران فیلم سینمایی «کوچ» با محوریت دوران کودکی و نوجوانی شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت برای شناخت قهرمانان باید علاوه بر دوران اوج زندگی‌شان، مسیر رشد و شکل‌گیری شخصیت آن‌ها را نیز شناخت.

او هدف از ساخت این فیلم را روایت بخشی از زندگی حاج قاسم با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان دانست و تأکید کرد که تلاش شده است داستان فیلم به واقعیت زندگی او وفادار باشد. همچنین با بیان اینکه زندگی و شخصیت حاج قاسم در یک فیلم خلاصه نمی‌شود، گفت برای روایت ابعاد گوناگون شخصیت او به آثار متعدد و فاخر نیاز است.

فیلم «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، محصول مکتب حاج قاسم است و به‌تازگی اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است.