یک وب‌سایت خبری پاکستانی در صفحه مجازی خود تصویری از دمپایی‌های وصله‌خورده رهبر شهید ایران منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، این صفحه خبری-فرهنگی پاکستانی با نیم میلیون دنبال‌کننده ضمن انتشار تصویری از دمپایی‌های وصله‌خورده رهبر شهید انقلاب در توضیح تصویر نوشت: «این تصویری از کفش‌های مردی است که ذخایر نفت و ثروت ایران زیر پای او بود، اما با این وجود، برای خودش هیچ چیزی نمی‌خواست.»

واکنش مخاطبان این رسانه به این تصویر جالب توجه است. فردی که دکترای اقتصاد دارد در بخش نظرات این پست نوشته است: «آیت‌الله خامنه‌ای قهرمان ما بود. پسرش جانشین خوبی برای رهبر عزیز ما است.» فرد دیگری با نام سیداقبال نوشته است: «او باعث افتخار همه مسلمانان جهان است.» خانمی در بخش نظرات این پست نوشته است: «او فردی ارزشمند و بسیار محترم در تاریخ ایران و امت اسلامی است. سلام بر او که از ایران باعث نجات امت اسلامی [از طرح‌های صهیونیستی-آمریکایی]

شد.»

یک جوان در بخش نظرات نوشته است: «دل ما برایت تنگ شده، ای قهرمان ما». در میان تمام کامنت‌ها اما یک کامنت در حالی که بسیار کوتاه است اما گویای حقایق بسیاری است. بانویی در مورد رهبر شهید ایران نوشته است: «خداوند به او همه چیز داده است.» این جمله اشاره‌ای است به اینکه خداوند به رهبر شهید ایران توفیق خدمت به ملت ایران و متحد کردن امت اسلامی، جهاد در راه خدا، محبوبیت در قلوب مؤمنین و مظلومیت و زندگی در سیره اهل‌بیت و... در نهایت به او نعمت شهادت عطا

کرد.