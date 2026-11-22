مرقومه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، خطاب به دست‌اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار که در سال ۱۳۹۱ صادر شده بود، برای نخستین‌بار منتشر شد.

رهبر شهید انقلاب در این مرقومه، ضمن قدردانی از فعالیت دست‌اندرکاران جشنواره عمار، بر ادامه این مسیر با قوت و توکل به خدا تأکید کرده و ابتکار، شجاعت و توانایی فعالان این عرصه را راه غلبه بر ساز و برگ جبهه ابلیس در عرصه سینما دانسته‌اند.

متن کامل مرقومه ایشان در سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. دست شما درد نکند، کارتان را با قوت ادامه دهید و به خدا توکل کنید؛ همت بر این بگمارید که ابتکار و شجاعت و توانایی شما بر

ساز و برگ لشکر ابلیس در عرصه سینما غلبه کند. و یقین داشته باشید که این شدنی است إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ... فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا

أُمِرْتَ...»