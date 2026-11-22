

الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روس‌اتم در گفت‌وگو با خبرگزاری وستی متعلق به رادیو و تلویزیون روسیه افزود: در سال جاری میلادی، پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در جریان حملات نظامی و هوائی آزمون پایداری را پشت سر

گذاشت.

وی اظهار داشت:‌ پس از هماهنگی با مقامات ایرانی، اکثر متخصصان ما سایت نیروگاه اتمی بوشهر را ترک کردند؛ رئیس‌جمهور روسیه نیز از نزدیک این رویدادها را زیر نظر داشت و از طریق تماس‌های بین‌المللی خود، ایمنیِ هم تأسیسات و هم متخصصان ما را تضمین کرد.

مدیرعامل شرکت روس‌اتم خاطرنشان کرد: ما هرگز تردید نداشتیم که این پروژه در اولویت‌های این شرکت باقی خواهد ماند و اینکه پس از این وقایع، دوستی میان روسیه و ایران تحکیم خواهد شد.

این رسانه روس در ادامه نوشت: لیخاچف پیش از این تأکید کرده بود که پروژه توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران، همچنان یکی از اولویت‌های این شرکت دولتی روسیه است.

به گزارش ایرنا، لیخاچف که شرکت متبوع وی در حال ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر است، ۲۲ آبان ۱۴۰۵ نیز اعلام کرده بود: در حال حاضر تعداد کارکنان رو به افزایش است. هم اکنون ۱۸۰ نفر در محل حضور دارند و قصد داریم در آینده نزدیک این تعداد را به ۳۰۰ نفر برسانیم زیرا در حال حاضر هیچ‌گونه خطری که موجب کندی احتمالی فعالیت‌های ما شود، مشاهده نمی‌کنیم.