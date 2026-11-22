

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز یکشنبه

(1 آذرماه) در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای معزز کودک، با بیان اینکه هر کدام از شهدای کودک ما که در عنفوان کودکی جان عزیزشان قربانی شد، برای ایران عزیزتر از جان ما، پرچمی از مظلومیت و در عین حال اقتدار هستند، گفت: خون این عزیزان بود که به رزمندگان ما توان بیشتری داد. اخیراً جلسه‌ای با تعدادی از رزمندگان بزرگوار داشتم، آنها بیان می‌کردند هنگامی که می‌خواهیم شلیک کنیم، دندان‌هایمان را بر هم می‌فشاریم و به یاد کودکان شهیدمان شلیک می‌کنیم.

وی تاکید کرد: خون این عزیزان، جوهره غیرت رزمندگان ماست و بدیهی است که خون آنها ضامن پیروزی ما خواهد بود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بیان کرد: جنگ رسانه‌ای، جنگ اقتصادی و جنگ نظامی امروز به‌صورت درهم‌تنیده، اعصاب و روان ملت ما را هدف قرار داده است. ما نیز باید قدردان اصحاب رسانه‌ای باشیم که کمک می‌کنند مظلومیت فرزندانمان و مظلومیت مردم‌مان را به گوش دنیا برسانیم.

مهاجرانی افزود: ان‌شاءالله خداوند به حرمت خون شهیدان، به حرمت لحظات زندگی این عزیزان که توسط دشمن شرور ما از آنها دزدیده شد، ضامن پیروزی ما باشد و کمک کند تا بتوانیم انتقام خون این فرزندان عزیزمان را با عزت ایرانمان بگیریم.

وی با یادآوری یاد نوه شهید رهبر شهید انقلاب اسلامی که به خیل شهدای کودک پیوست، خاطرنشان کرد: من این‌جا شهادت می‌دهم که این دولت همه آنچه را در توان دارد و به‌خصوص شخص آقای رئیس‌جمهور، همه آنچه را در توان دارد، به کار می‌بندد تا عزت ایران را تداوم ببخشد و ان‌شاءالله عزتمندانه به پیروزی برسیم.

دشمن با حمله وحشیانه، کودکی را از فرزندان ما ربود

سخنگوی دولت با اشاره به آسیب‌های جنگ بر کودکان ایران، گفت: کودکی نماد آزادی، رهایی، بازی و بی‌دغدغه‌بودن است، اما با دشمنی رو‌به‌رو شدیم که به شکلی وحشیانه حمله کرد و کودکی را از فرزندان ما ربود؛ نه‌فقط از کودکانی که به شهادت رسیدند، بلکه از کودکانی که زنده ماندند و آسیب دیدند.

مهاجرانی با بیان اینکه هر انسان و هر دوره‌ای از زندگی نماد خاص خود را دارد، اظهار کرد: کودکی ما را به یاد بهار می‌اندازد و سالمندی به یاد پاییز؛ چیدن غنچه‌ها در بهار بسیار دردناک‌تر از ریختن برگ‌ها در پاییز است، چراکه رسم طبیعت این است که برگ‌ها در پاییز فرو بریزند، اما وقتی غنچه‌ای در بهار چیده می‌شود، فرصت زندگی از او گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کودکی برای همه ما نماد آزادی، رهایی، بازی و بی‌دغدغه‌بودن است، افزود: حتی دعواهای کودکانه هم بخشی از خاطره‌های کودکی است؛ کودکی نماد لذت‌بردن از زندگی و بی‌غم‌بودن است، اما دشمن با حمله‌ای سبعانه و وحشیانه، این فرصت را از فرزندان ما

گرفت.

تاریخ ایران، تاریخ تاب‌آوری است

سخنگوی دولت با ابراز تاسف نسبت به رنجی که بر کودکان مجروح می‌رود، همچنین داغی که بر دل و جان خانواده‌هایی که کودک خود را از دست داده‌اند نشسته است، گفت: خواهری که مجروح شد و خواهر دیگرش را از دست داد، سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند به زندگی عادی بازگردد؛ طبیعی است که جای خالی عزیز ازدست‌رفته برای او بسیار دشوار باشد. کودکانی که مجروح و جانباز شدند نیز برای بازگشت به زندگی و رسیدن به توانمندی و تاب‌آوری، راهی طولانی در پیش دارند.

به گزارش ایرنا، مهاجرانی بر این نکته تاکید کرد که «تاریخ ایران، تاریخ تاب‌آوری است» و خاطرنشان کرد: تاریخ به ما نشان داده است که در طول قرن‌ها، با توکل به خداوند و تکیه بر خرد، دانش و دانایی، در برابر تندبادهایی که تمدن ما را آماج حمله قرار داده‌اند، ایستادگی کرده‌ایم.