

سردار قریشی، جانشین رئیس سازمان بسیج در سومین دوره جام رسانه امید با اشاره به راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دستور فرمانده شهیدمان مبنی بر برداشته شدن محدودیت برد تسلیحات و محدودیت جغرافیایی نیروهای مسلح، به این معنا بود که هر کسی در هر نقطه‌ای و با هر ابزاری ملت ایران را تهدید کند، باید متناسب با آن تهدید پاسخ دریافت کند.

وی با یادآوری تأکیدات فرمانده شهید انقلاب مبنی بر پایان دوران بزن‌ودررو افزود: مفهوم این رویکرد آن بود که هرگونه تهدید علیه ملت ایران، با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

سردار قریشی با اشاره به تغییر شرایط تهدیدات و فاصله گرفتن نیروهای آمریکایی از مرزهای کشور تصریح کرد: آمریکایی‌ها اکنون به دلیل نگرانی از توان دفاعی ایران، از مرزهای ما فاصله گرفته و از پایگاه‌های دوردست استفاده می‌کنند؛ بنابراین متناسب با تغییر شرایط تهدید، راهبردهای دفاعی نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.

جانشین رئیس سازمان بسیج ادامه داد: در مقطعی، برآورد نظامی از سطح تهدیدات، محدوده‌ای در حدود

۲ هزار کیلومتر را نشان می‌داد و بر همین اساس تأکید شده بود که ضرورتی برای افزایش برد موشک‌ها، پهپادها و سایر تسلیحات فراتر از این محدوده وجود ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش دقت تسلیحات خاطرنشان کرد: در کنار موضوع برد، بر این مسئله تأکید شده بود که دقت موشک‌ها باید به سطح بسیار بالایی برسد؛ به‌گونه‌ای که اگر هدفی با ابعاد مشخص مورد نظر باشد، موشک بتواند نقطه مرکزی آن را مورد اصابت قرار

دهد.

سردار قریشی با اشاره به ارتباط افزایش دقت تسلیحات با قابلیت‌های عملیاتی نیروهای مسلح گفت: در صورت اتخاذ تصمیم برای افزایش برد موشک‌ها، ظرفیت‌های فنی موجود این امکان را فراهم می‌کند که با تغییراتی، برد آنها چند برابر شود.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه دارم، فرمان فرمانده معظم کل قوا درباره آمادگی نیروهای مسلح در حوزه تجهیزات، تسلیحات، اطلاعات و قدرت آتش، بحمدالله محقق شده است.

جانشین رئیس سازمان بسیج تأکید کرد: آمریکایی‌ها نباید تصور کنند که با فاصله گرفتن از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و استقرار در فاصله هزار یا ۲ هزار کیلومتری، احساس امنیت خواهند کرد؛ آنها در این فاصله نیز از امنیت برخوردار نخواهند بود و اراده فرمانده معظم کل قوا در زمان مقتضی، ان‌شاءالله از سوی نیروهای مسلح عملیاتی خواهد شد.

اصحاب رسانه

افسران و فرماندهان جبهه جنگ شناختی هستند

جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها در انعکاس دستاوردهای کشور اظهار کرد: تلاش‌های رسانه‌ای عزیزان در دوره گذشته به یک میلیارد بازدید منجر شد و امیدواریم امسال نیز با رشدی چشمگیر و رکوردشکنی در این زمینه مواجه شویم.

وی با اشاره به محور اصلی این رویداد با موضوع پیشرفت ایران افزود: موضوع پیشرفت کشور، محور اصلی این دوره از جام رسانه امید است، اما پیشنهاد می‌کنم دو موضوع دیگر نیز در دستور کار برگزارکنندگان قرار بگیرد؛ نخست، تبیین شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی و نمایش قدرت و اقتدار ملت ایران و دوم، آمادگی برای گرامیداشت سالگرد شهادت امام شهیدمان.

جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به حضور مردم و رزمندگان در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور تصریح کرد: مردم ایران همواره در میدان حضور دارند؛ چه عموم مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و چه رزمندگان نیروهای مسلح که با آمادگی در کنار سلاح‌های خود برای مقابله با دشمن ایستاده‌اند.سردار قریشی در ادامه با تشبیه جام رسانه امید به رزمایش نظامی گفت: در ادبیات نظامی، رزمایش یا بازی جنگ، برنامه‌ای است که بر اساس برآوردها، اطلاعات و طرح‌های عملیاتی انجام می‌شود. در این فرآیند، نیروهای خودی و دشمن در قالب سناریوهای مشخص تعریف می‌شوند تا یگان‌های نظامی برای مواجهه با شرایط واقعی نبرد آمادگی پیدا کنند.

وی ادامه داد: همان‌طور که یک تیپ، لشکر یا گردان علاوه‌بر تمرین‌های فردی، بر اساس طرح‌های عملیاتی احتمالی تمرین می‌کند تا در زمان نیاز آمادگی بیشتری داشته باشد، اصحاب رسانه نیز باید برای حضور مؤثر در میدان رسانه‌ای و مواجهه با عملیات دشمن تمرین کنند.

جانشین رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانه در معادلات امروز اظهار کرد: شما در حقیقت افسران، فرماندهان و جنگاوران جبهه رسانه‌ای هستید. رسانه مهم‌ترین ابزار جنگ شناختی و جنگ نرم و تکمیل‌کننده جنگ سخت و نظامی است.

سردار قریشی با بیان اینکه تفاوت رزمایش رسانه‌ای با رزمایش‌های نظامی در واقعی بودن میدان فعالیت رسانه‌هاست، افزود: در این رویداد، تمرین شما در یک عرصه واقعی انجام می‌شود؛ دشمن در مقابل شما قرار دارد و نیروهای خودی نیز در کنار شما هستند. بنابراین باید از این فرصت برای تمرین روایتگری و غلبه در میدان رسانه‌ای استفاده کنید.

وی همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط با فعالان رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: از مسئولان برگزاری، به‌ویژه آقای کارآموزیان، درخواست کرده‌ام ارتباط با خبرنگاران و فعالانی که در این برنامه حضور دارند یا امکان حضور پیدا نکرده‌اند، ادامه پیدا کند تا آخرین اطلاعات و اخبار در اختیار آنها قرار بگیرد و جهت‌گیری‌ها و موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، به‌درستی تبیین شود.

جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به ضرورت روایت و تبیین پیشرفت‌های کشور خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید هم روایتگر پیشرفت باشند و هم این پیشرفت‌ها را برای جامعه تبیین کنند. ایران قوی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، به معنای ایرانی است که لحظه‌به‌لحظه قوی‌تر شود و اصحاب رسانه در انعکاس این مسیر و تقویت آن نقش‌آفرینی کنند.

سردار قریشی ادامه داد: روایت پیشرفت از یک‌سو برای مجاهدان و تلاشگران عرصه پیشرفت کشور انگیزه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب امیدآفرینی در میان مردم می‌شود؛ در حالی که دشمن تلاش می‌کند این واقعیت‌ها و دستاوردها در ابعاد مختلف دیده و منعکس

نشوند.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی دستاوردهای زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی، موضوع مقایسه وضعیت مدال‌آوری زنان کشور پیش و پس از انقلاب را مطرح کرد و بر اهمیت تبیین واقعیت‌های تاریخی و دستاوردهای کشور تأکید داشت.

راهبرد ایران قوی با هدف تقویت توان دفاعی

و بازدارندگی دنبال می‌شود

وی در ادامه، راهبرد «ایران قوی» را از محورهای اصلی سیاست‌های کشور دانست و اظهار کرد: هدف این راهبرد، تقویت مستمر توانمندی‌های ایران به‌گونه‌ای است که کشور بتواند در برابر تهدیدها از خود دفاع کند و در صورت تجاوز، متجاوز را مجازات کند.

سردار قریشی با اشاره به نقش توان موشکی و پهپادی در بازدارندگی دفاعی کشور گفت: باید تصور کرد اگر ایران از توان موشکی و پهپادی امروز برخوردار نبود، آیا قدرت‌های نظامی منطقه و فرامنطقه‌ای به کشورمان فشار وارد نمی‌کردند؟ آنچه مانع از تحقق چنین تهدیدهایی شده، برخورداری ایران از قدرت دفاعی و بازدارندگی است.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر گفت: قدرت‌هایی که از حمایت گسترده نظامی و پشتیبانی متحدان خود برخوردار بودند، در نهایت برای توقف درگیری به میانجی‌گری کشورهای مختلف متوسل شدند. به گفته وی، این موضوع نشان می‌دهد که توان دفاعی ایران در تغییر محاسبات طرف مقابل اثرگذار بوده است.

ابهام صحیح نظامی؛ برد موشک‌ها به بیش از

2 هزار کیلومتر رسیده است اما اعلام نمی‌کنیم چقدر

جانشین رئیس سازمان بسیج در حاشیه این رویداد و در پاسخ به یک خبرنگار گفت: برد موشک‌ها به بیش از ۲ هزار کیلومتر رسیده ولی نمی‌توانم بگویم چقدر شده

است.