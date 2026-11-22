

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز یکشنبه(1 آذرماه) در نشست هم‌اندیشی با منتخبین استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و شوراهای شهر با محوریت «حکمرانی هم‌افزا در حوزه مدیریت بهینه سوخت و انرژی»، با اشاره به اینکه چنانچه اراده کنیم می‌توانیم برای مشکلات جاری کشور راه‌حل بیابیم، گفت: در مواجهه با مشکلات باید نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و نمی‌توان ناترازی‌ها و کمبودها را نادیده گرفت یا کتمان کرد؛ چراکه مردم آنها را درک می‌کنند.

وی در این جلسه که شامگاه شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط و گفت‌وگو با مردم در حکمرانی کشور، موضوعی اساسی و الزام‌آور برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی است، افزود: یکی از راهکارهای اصولی در مدیریت کلان کشور، تبیین و تشریح شرایط پیچیده و سخت کنونی برای اقشار مختلف مردم است، چراکه هر فرد می‌تواند یک گام در مسیر اصلاح الگوی مصرف بردارد. چنانچه دست به دست یکدیگر بدهیم، می‌توانیم مشکلات و مسائل جاری کشور را حل کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اثرگذار مردم در برهه‌های مختلف تاریخ ایران یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، این مردم بودند که کشور را مدیریت کردند. اکنون نیز که کشور نیازمند همراهی و همدلی است، بدون شک از مشارکت عمومی بهره‌مند خواهیم شد و هر کس می‌تواند مانند دوران جنگ، به اندازه سهم خود در این عرصه نیز اثرگذار باشد.

مشارکت عمومی

اصل اساسی مدیریت بهینه انرژی است

پزشکیان با بیان اینکه مشارکت عمومی اصل اساسی مدیریت بهینه انرژی در کشور است، میانگین مصرف سوخت و انرژی در کشور را سه برابر بیشتر از سایر کشورها اعلام کرد و گفت: مصرف سه‌برابری انرژی در کشورمان موضوعی است که باید اصلاح شود. مصرف صحیح نیز از توصیه‌های مهم اسلام در زمینه پرهیز از اسراف و تبذیر است که رهبر شهید نیز در سخنرانی‌های خود بر آن تأکید داشته‌اند. همه ما می‌توانیم مصرف را متناسب با نیاز کنترل کنیم و این راهبرد نیازمند توجه به اصولی همچون عدالت، روابط بین‌بخشی، مشارکت مردم و آموزش است.

وی خطاب به اعضای حاضر در این نشست هم‌اندیشی، بر ضرورت مداخله مؤثر نخبگان و جوامع دانشگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: در مسیر حمایت مستمر از تولید و از طریق اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی، چنانچه هر فردی ایده قابل اجرا و طرح عملی دارد، بدون تکیه صرف بر بخشنامه یا دستورالعمل آن را اجرا کند؛ البته چنانچه برای تسهیل امور به بخشنامه نیاز باشد، آن را ابلاغ خواهیم کرد. در فرآیند ارائه طرح‌های قابل اجرا نیز می‌توان از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه مدیریت بهینه انرژی و چگونگی افزایش بهره‌وری سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی الگوبرداری کرد. عمیقاً معتقدم با مدیریت درست می‌توان کسری‌ها را کاهش داد و به‌تدریج انرژی مورد نیاز را ذخیره کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمنان به دنبال آن هستند که با قطع زنجیره تولید، بیکاری و سایر مسائل و نارضایتی‌ها را در کشور ایجاد کنند، تأکید کرد: با اصلاح الگوی مصرف، ملت ایران خواب آنها را آشفته و دشمنان ناامید خواهند کرد. بهره‌مندی از ظرفیت محله‌ها، بسیج و مسجدمحوری نیز از راهکارهای مؤثر در حوزه اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی است.

روحانیون در تبیین شرایط کشور و تقویت همدلی مردم نقش مهمی دارند

پزشکیان با اشاره به اینکه مردم نسبت به واقعیت‌های موجود در جامعه و شرایط اقتصادی آگاهی کامل دارند، همدلی و هم‌افزایی تمامی نهادهای جامعه را رکن اساسی برون‌رفت از وضعیت پیچیده موجود عنوان کرد و گفت: چنانچه همه آحاد جامعه وحدت داخلی و انسجام خود را حفظ کنند و دست به دست یکدیگر بدهند، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. ضرورت دارد به یکدیگر احترام بگذاریم و امور را به صورت منطقی، علمی و کارشناسی پیش ببریم.

وی خطاب به روحانیون و وعاظ حاضر در نشست تأکید کرد: ضرورت دارد شما در آگاه‌سازی جامعه و تشریح شرایط پیچیده کنونی کشور با مردم گفت‌وگو کنید. شاهد بودید که چگونه در جریان جنگ رمضان توانستیم در عید و ماه مبارک رمضان، کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی با جمعی از وعاظ و روحانیون با محوریت بررسی مسائل جاری کشور، با اشاره به ضرورت افزایش رقم کالابرگ و بهبود وضعیت معیشت مردم، برقراری عدالت را مهم‌ترین ضرورت در اقدامات و اصلاحات اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که افراد برخوردار به سایر هم‌وطنان خود که از سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری برخوردارند و در زمره اقشار محروم قرار دارند، کمک کنند. تصمیم‌هایی همچون اصلاح الگوی مصرف سوخت و حامل‌های انرژی نیز با نگاه به برقراری عدالت در جامعه اتخاذ شده است. یارانه بنزین 1500 تومانی در شهرها و منابعی که به افرادی که از خودروی شخصی استفاده می‌کنند اختصاص می‌یابد، باید به گونه‌ای مدیریت و توزیع شود که اقشار محروم نیز از آن بهره‌مند شوند. عدالت این است که اعتبار، یارانه و منابع بیت‌المال برای همه مردم باشد و نمی‌توان عده‌ای را از آن محروم و عده‌ای دیگر را برخوردار کرد.

وی با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده از سوی آمریکا افزود: دشمنان با اعمال تحریم‌ها، مسیرهای ارتباطی و تجاری کشور را با هدف ساقط کردن نظام ما محدود کردند و این اقدام موجب بروز محدودیت‌ها و مشکلاتی برای فعالیت‌های اقتصادی شد؛ با این وجود، آنها تصور نمی‌کردند که بتوانیم کشور را به این شکل مدیریت کنیم. توانستیم با مدیریت اثربخش و ایجاد چارچوب‌های اقتصادی مشخص، نقشه‌های شوم آنها را نقش بر آب کنیم.

سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم (1410-1405) برای اجرا ابلاغ شد

علاوه‌بر این، رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با ابلاغ سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم (1410-1405) به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان هواشناسی ایران تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند هر 6 ماه گزارش پیشرفت اجرای مصوبات مذکور را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، با تعیین چالش‌های اجرای سند، ارائه راهکارهای پیشنهادی و مبتنی بر شواهد به‌منظور رفع چالش‌ها، تدوین و جهت ارائه در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.