

دروغ‌گوی حرفه‌ای، یک گزاره کذب را میان ۹۹ حقیقت محض و مسلم پنهان می‌کند؛ فرمولی که رسانه‌های آمریکا در به‌کارگیری آن تبحر دارند.

16 نوامبر، رسانه آمریکایی «نیویورک تایمز» با گزارشی متوهمانه، حمله احتمالی به تاسیسات و سدهای ایران را پیشاپیش توجیه کرد؛ این رسانه با تیتر « شاید جنگ، پاسخی برای معمای دیرینه سدهای ایران باشد که بدون دلیل مشخصی ساخته شده‌اند» نوشت: «نیما شکری، متخصص امنیت آب، و گروه پژوهشی او در دانشگاه صنعتی ‌هامبورگ آلمان، سال‌ها بود که تعداد غیرمعمول سدها در ایران را زیر نظر داشتند؛ شبکه‌ای که دست‌کم ۵۳۳ سد را شامل می‌شود... او گفت: این موضوع همیشه برایم معما بود. چرا آن‌ها این‌همه سد می‌ساختند؟... امسال هنگام مرور اخبار جنگ در کشورش، پرسش قدیمی‌اش جای خود را به پرسشی تازه داده بود: چرا به نظر می‌رسد هر جا سدی داریم، در نزدیکی آن حمله موشکی هم اتفاق افتاده است؟». این رسانه آمریکایی در ادامه نتیجه گرفت: «هفت کارشناس حوزه آب و مسائل نظامی که روزنامه نیویورک‌تایمز با آن‌ها گفت‌وگو کرده است، می‌گویند استقرار تأسیسات نظامی پیشرفته و گسترده در نزدیکی سدها، که تأمین مستمر آب و برق را ممکن می‌کنند، اقدامی منطقی به نظر می‌رسد».

یک روز پس از انتشار این گزارش، «سی‌ان‌ان» دیگر رسانه آمریکایی گوی سبقت را از نیویورک‌تایمز ربود و در گزارشی خیالی مدعی شد: «ایران در حال توسعه برنامه‌هایی برای هدف قرار دادن مقامات ارشد دولت ترامپ با انفجار یک بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشنگتن دی‌سی است».

این گزارش در حالی منتشر شد که «لورن بیس»، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ایالات متحده هرگونه تهدید بالقوه را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک آمریکا وجود ندارد».

دونالد ترامپ که در سیاه کردن چهره ایران تخصص دارد و از هر بهانه‌ای به این منظور بهره می‌گیرد، با ادعای سی‌ا‌ن‌ان همراهی نکرد، او در پاسخ به خبرنگاری که ادعای سی‌ان‌ان را مجدداً مطرح کرد، گفت: «نمی‌دانم. مطمئن نیستم. شایعه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه آن‌ها در حال ساخت یک بمب کثیف هستند».

رسانه‌های آمریکایی بار دیگر نشان دادند که چگونه می‌توان یک گزاره کذب و ادعای اثبات نشده را میان انبوهی از اطلاعات ظاهراً مستند پنهان کرد تا افکار عمومی برای پذیرش هر سناریویی آماده و جنایات جنگی پیشاپیش توجیه شود.