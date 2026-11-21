کد خبر: ۳۴۲۶۱۲
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
آسیب به جنگنده F16 آمریکا با شلیک سامانههای پدافند ارتش
روابطعمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران از آسیب به جنگنده F16 آمریکایی و لغو مأموریت آن با شلیک سامانههای بومی نیروی پدافند هوائی ارتش خبر داد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: شامگاه جمعه، سامانههای بومی نیروی پدافند هوائی ارتش مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه
پدافند هوائی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F16 آمریکایی بر فراز خلیجفارس شدند.
به گزارش فارس، در جریان این عملیات، سامانههای پدافندی پس از رهگیری F16 آمریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده آمریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیکترین فرودگاههای منطقه شد.