

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: شامگاه جمعه، سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوائی ارتش مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه

پدافند هوائی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F16 آمریکایی بر فراز خلیج‌فارس شدند.

به گزارش فارس، در جریان این عملیات، سامانه‌های پدافندی پس از رهگیری F16 آمریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده آمریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیک‌ترین فرودگاه‌های منطقه شد.