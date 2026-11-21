

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی درباره روند مذاکرات و طرح ایران برای پایان درگیری‌ها اظهار داشت: پس از طی مسیری طولانی به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد رسیدیم که هر دو رئیس‌جمهور نسخه‌های آن و حتی متن فارسی را امضا کردند؛ اما با نقض یکی از بندهای مهم از سوی آمریکا، شرایط دوباره به سمت درگیری رفت.

به گفته او، هم ایران و هم طرف آمریکایی انگیزه ادامه مسیر بر مبنای آن تفاهم را از دست دادند و این سند اکنون روی میز نیست و موضوعیت اجرائی ندارد، هرچند تعهدات پذیرفته‌شده در آن و اثرگذاری اجرایشان بر هموار شدن توافق نهائی همچنان مورد قبول دو طرف است.

عراقچی افزود: بر همین اساس، تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام‌آباد را همراه با مسائل جدیدی مانند درخواست لغو تحریم‌های تازه، در قالب طرح هفت‌روزه یا شروط هفت‌گانه برای بازگشایی تنگه هرمز تنظیم کردیم که در عمل شمار مواردش اندکی بیشتر از هفت مورد است. طبق این طرح، آمریکا در پنج یا شش روز نخست تعهدات را اجرا می‌کرد، در روز ششم تنگه هرمز باز می‌شد و از روز هفتم مذاکرات توافق نهائی آغاز می‌شد. این طرح اوایل مهرماه در سفر نیویورک به‌صورت غیرمستقیم و از طریق واسطه قطری به طرف آمریکایی ارائه شد و طی حدود دو ماه پیام‌ها ردوبدل شد؛ آمریکایی‌ها با خواسته‌های ایران موافق بودند به شرط افزودن برخی خواسته‌های خود برای گفت‌وگو در توافق نهائی.

وزیر امور خارجه با اشاره به انتخابات آمریکا گفت: با توصیه واسطه‌ها برای کوتاه‌تر کردن زمان‌بندی، طرح هفت‌روزه به طرح دو ‌روزه تبدیل شد تا در صورت اجرای تعهدات آمریکا در روز اول، تنگه هرمز در روز دوم باز شود و مذاکرات آغاز شود؛ مذاکراتی که قرار بود از روز دوم شروع شود و بدون سقف زمانی ثابت مانند بازه

۶۰ روزه تفاهم اسلام‌آباد، تا حصول نتیجه ادامه یابد.

آمریکایی‌ها پاسخ مساعدی

به طرح دو روزه ما ندادند

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: طرح دو ‌روزه حدود ۱۰ روز پیش از انتخابات آمریکا ارائه شد و اگر پذیرفته می‌شد، تحولات بعدی شکل دیگری می‌گرفت، در حالی که برای ایران پیروزی یا شکست نامزدها مهم نبود و منافع ملی در اولویت قرار داشت. به گفته او، واشنگتن به دلیل فضای انتخاباتی، درک نادرست یا فراهم نبودن شرایط، پاسخ مساعدی نداد تا انتخابات برگزار شود.

عراقچی تأکید کرد: طرح دو ‌روزه در صورت جدیت آمریکا برای توافق همچنان روی میز است، اما تحولات اخیر از جمله اظهارات ترامپ درباره عدم تمایل به توافق باید تعیین تکلیف شود.

او افزود: حتی پیش از آن توئیت نیز پاسخی دریافت نکرده بودیم و اگر طرف آمریکایی جدی است، نخست باید موضع خود را اصلاح و صریحاً اعلام کند خواهان توافق است و در کنار آن، اقدامات اعتمادساز انجام دهد تا این بار تفاوتی با تجربه‌های پیشین وجود داشته باشد؛ در صورت تحقق این دو شرط، درباره اجرای طرح و جزئیات آن حتی در سطح کارشناسی یا تغییر زمان‌بندی به یک روز یا دو ساعت گفت‌وگو خواهیم کرد، اما شرط بازگشایی تنگه هرمز تحقق خواسته‌های ایران است.

نتانیاهو بقای خود را

در سه‌باره‌شدن جنگ می‌بیند

عراقچی با توصیف فضای سیاسی آمریکا به‌عنوان محیطی بسیار پیچیده گفت: در کاخ سفید جناح‌های گوناگونی ترامپ را به سمت دیدگاه خود می‌کشانند؛ یک جریان موافق جنگ است و نتانیاهو با رایزنی روزانه و طرح توطئه‌های تازه می‌کوشد آمریکا را به درگیری بکشاند. او ادعاهایی درباره حمله ایران با بمب شیمیایی به واشنگتن، ترور رهبران ایران یا پنهان کردن موشک زیر سدها را بی‌اساس و مضحک خواند و گفت: با این حال برخی مقام‌های سیاسی آمریکا مانند وزیر خزانه‌داری تغییر محل زندگی به پایگاه نظامی را در پیش می‌گیرند.

وزیر خارجه افزود: نتانیاهو بقای سیاسی خود را در شعله‌ور شدن سه‌باره جنگ می‌بیند، در حالی که جریان دیگری خواهان مسیر دیپلماسی است و گروهی دیگر فشار اقتصادی و تحریم را برای وادارساختن ایران به تسلیم دنبال می‌کنند و ترامپ نیز میان این رویکردها جابه‌جا می‌شود.

ایران برای ذخایر اورانیوم خود خطوط قرمز دارد

عراقچی درباره پرونده هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده گفت: امکان دستیابی به فرمول حل مسئله وجود دارد، اما خط قرمز اصلی این است که مواد هسته‌ای از کشور خارج نشود و ذخایر متناسب با نیازهای ایران به‌کار گرفته شود. او پیشنهادهای واسطه‌ها را دارای نقاط قوت و ضعف متفاوت دانست و افزود: این موضوع باید در قالب یک بسته بررسی شود و تصمیم‌گیری نهائی پس از طی مراحل در کمیته مذاکرات و شورای عالی و تبدیل شدن به مصوبه نظام اجرا خواهد شد.

بازنگری در عضویت ایران

در ان‌پی‌تی یک بحث جدی برای کشور است

عراقچی بحث بازنگری در عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را جدی و راهبردی خواند و گفت: موافقان تغییر دکترین هسته‌ای استدلال می‌کنند عضویت در ان‌پی‌تی، نظارت پادمانی و آژانس مانع حمله به تأسیسات هسته‌ای نشده است، در حالی که مدافعان حفظ وضعیت کنونی و همچنین روسیه و چین دیدگاه‌های مخالف و منطق خود را دارند. به گفته او، طرح این موضوع در فضای کارشناسی و نخبگانی مفید است، اما موضع رسمی و دکترین ایران تاکنون تغییری نکرده است.

نمی‌توان در عرصه دیپلماسی پیروزی را به طرف مقابل تقدیم کرد

وزیر امور خارجه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را نامطلوب دانست و گفت: برای خروج از آن باید به سمت توافقی شرافتمندانه و عزتمندانه حرکت کرد که عزت کشور را زیر سؤال نبرد و همان‌طور که در جنگ مقاومت شد و اجازه پیروزی به طرف مقابل داده نشد، در توافق نیز نباید پیروزی به طرف مقابل تقدیم شود، هرچند توافق بر پایه بده‌بستان متقابل شکل

می‌گیرد.

کشورهای منطقه

نمی‌خواهند جنگ مداوم باشد

عراقچی با رد روایت آمریکا درباره اینکه کشورهای منطقه خواستار ادامه فشار و تحریم علیه ایران به جای جنگ هستند، گفت: همه کشورهای منطقه پس از تجربه جنگ ۴۰ روزه با جنگ مخالف‌اند، اما صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که همه‌شمول باشد و توسعه و امنیت همه کشورها را دربر گیرد. او برقراری رابطه امارات با اسرائیل را اشتباه راهبردی دانست و افزود: تجربه این جنگ نشان داد پایگاه‌های نظامی خارجی امنیت نمی‌آفرینند و امنیت منطقه باید درون‌زا، جمعی و همراه با رفاه مشترک باشد.

رفت‌و‌آمدهای میانجی‌ها

ادامه دارد

عراقچی گفت: قطر و پاکستان به‌عنوان واسطه پیام‌ها و پیشنهادها را میان ایران و آمریکا منتقل می‌کنند و این رفت‌وآمدها طبیعی است، هرچند هر پرواز از قطر یا کشورهای دیگر به معنای حضور میانجی نیست و بخشی از سفرها به دلیل محدودیت‌های پروازی، پروازهای چارتر هیئت‌های اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، وی دیدارهای علنی از جمله گفت‌وگو با عاصم منیر در پاکستان و هیئت قطری را طبیعی دانست و تأکید کرد: کانال‌های ارتباطی صرفاً به قطر و پاکستان محدود است و تمامی تماس‌ها و گزارش‌ها تحت نظارت و تصمیم‌گیری مراجع مسئول در کشور دنبال می‌شود.