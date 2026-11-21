گفت: رسانه‌های رژیم صهیونیستی با استناد به نتیجه یک نظرسنجی از صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی اعلام کرده‌اند که نفرت از نتانیاهو رو به افزایش است و درخواست برای برکناری او شدت گرفته است.

گفتم: دیگه چی؟!

گفت: بسیاری از صهیونیست‌ها معتقدند که راه‌اندازی جنگ علیه ایران امنیت را از آنها گرفته است و در وحشت به‌سر می‌برند و بیش از یک میلیون نفر هم از ترس موشک‌های ایران برای همیشه از فلسطین اشغالی‌گریخته‌اند و دیگر باز نمی‌گردند و‌...

گفتم: دیگه چی؟!

گفت: شایع شده که نتانیاهو یک‌بار از کشته‌شدن نجات یافته است!

گفتم: باید مراقب باشند که این دفعه دیگر کارش را تمام کنند! یارو مرده بود و هنگامی که تابوتش را حمل می‌کردند، تابوت از دستشان افتاد و یارو که سکته کرده بود، بر اثر آن ضربه

جان گرفت ولی چند ماه بعد فوت کرد و این‌بار مسئول مراسم دفن هشدار داد که مواظب باشید دوباره تابوت از دستتان نیفته!