*از نگاه ایران، ادامه محاصره دریایی در حکم اقدام جنگی است. این تصور که واشنگتن می‌تواند به ‌سادگی وضعیت موجود را حفظ کند، همزمان به اعمال فشار اقتصادی بر ایران ادامه دهد و انتظار داشته باشد تهران منفعل باقی بماند، نشان‌دهنده درک نادرست و بنیادین از محاسبات راهبردی ایران مقتدر است.

خویش‌دوست

* دکترین دفاعی جدید اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر پاسخ به دشمن بدون توجه به محدودیت‌های جغرافیایی به معنای برخورداری جمهوری اسلامی از شبکه موشکی و پهپادی پیشرفته و عمق عملیاتی نامتقارن است که هر نقطه‌ای از منافع و پایگاه‌های ایالات متحده و عمق شکننده و فاقد عمق استراتژیکِ رژیم صهیونی را در معرض فروپاشی و انهدام قطعی قرار می‌دهد.

کردلو

*ایران برای شکستن محاصره دریایی باید اقدام بکند. اگر قرار باشد ما نتوانیم نفت بفروشیم، دیگران هم نباید بتوانند بفروشند.

خانلری

* اقتدار رهبری، پشتوانه‌ای برای اقتدار کشور است. رهبری انقلاب اسلامی آن نخ تسبیحی است که همه دانه‌های تسبیح را می‌تواند گردهم آورده و مانع از تشتت و تفرقه شود.

رشیقی

* یحیی ابوزکریا، اندیشمند الجزایری، در چهارمین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» با تشریح نقش پیامبران و جریان‌های مقاومت در تاریخ بشر، ظهور انقلاب اسلامی در ایران را عاملی برای احیای اسلام، بازگرداندن مفهوم عزت به مسلمانان و زنده شدن روح مبارزه با ظلم دانسته است. واقعیت هم این است که بیشتر ناراحتی آمریکا بابت الگو قرار گرفتن انقلاب اسلامی برای سایر مبارزین جهان می‌باشد.

رضوانی

* آمریکا به‌ خوبی می‌داند که استمرار درگیری، بحران شدید انرژی، جهش بهای نفت و تورم افسارگسیخته را به درون اقتصاد ایالات متحده پمپاژ کرده و موج نارضایتی عمومی و خطر رکود را به دنبال خواهد داشت. همچنین در حوزه فناوری نظامی نیز اسطوره مصونیت تجهیزات گران‌قیمت واشنگتن به‌شدت آسیب دیده است.

رحیم‌نواز

*توسل ترامپ به گزاره‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نظیر «عجله‌ای برای حمله ندارم» و اعتراف به تمایل برای دستیابی به توافق، صرفاً سرپوشی بر بن‌بست راهبردی کاخ سفید و متحدانش است. دشمنان به روشنی درمی‌یابند که تکرار ماجراجویی نظامی، هزینه‌ای فاجعه‌بار و غیرقابل مهار برای آنان به دنبال خواهد داشت.

هلاوی

* ضرباتی که آمریکایی‌ها در جریان جنگ رمضان متحمل شدند، به خوبی نشان می‌دهد حضور نظامی این کشور می‌تواند حتی به باری پرهزینه و ناامن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شود. چرا که جمهوری اسلامی ایران امروز در نقطه‌ای اقتدارآفرین قرار دارد و به‌راحتی می‌تواند رژیم صهیونی و آمریکا را به چالش‌های بنیادین بکشاند.

زادسر

*هدف آمریکا این جرثومه فساد قرن حاضر، تنها مبارزه با اسلام و عدالت‌خواهی مسلمانان جهان نیست، آمریکا در فکر غارت سرمایه جهان است و هر سرزمین و حکومتی هدف تجاوز اوست.

بابامرادی

*رئیس کمیسیون اروپا گفته بسته ‌بودن تنگه هرمز ۱۲۷ میلیارد یورو برای این قاره هزینه داشته است. وی توضیح داده وقتی نفت و گاز وارد می‌کنیم، در واقع شوک‌ها و بحران‌هایی را که با آنها همراه هستند نیز وارد می‌کنیم.

میردامادی

* الیعزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی رژیم صهیونی و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی بگین- سادات، با اشاره به محدود بودن دستاوردهای احتمالی حمله جدید به ایران اعلام کرده هرگونه حمله جدید به ایران، دستاورد ملموسی در پرونده هسته‌ای این کشور به همراه نخواهد داشت.

نایبی

* دشمنان ایران باید تفهیم شوند هرگونه حمله دیگر آمریکا علیه ایران دیوانگی محض است و از همه مهم‌تر نه تنها منطقه بلکه جهان‌، بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت.

پوردامغان

* بر اساس داده‌های منتشر شده، ذخایر نفت خام روی آب جهان، طی چهار هفته گذشته حدود ۴۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نیز از افت ۱۲۸ میلیون بشکه‌ای حکایت دارد. افت همزمان ذخایر نفت روی آب، مخازن خشکی و موجودی پالایشگاه‌ها می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده را فراهم کند.

خباز

* نشانه‌های فرسایش حمایت از ترامپ در داخل اردوگاه جمهوری‌خواهان قابل توجه است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سهم جمهوری‌خواهانی که حمایت از شخص ترامپ را بر حمایت از حزب ترجیح می‌دادند، از ۶۳ درصد به

۳۴ درصد کاهش یافته است.

عادلخواه

* یکی از صدها دستاورد مقاومت و دفاع ایران در دو جنگ تحمیلی آمریکا برعلیه ایران، این است که کشورهای منطقه خلیج‌فارس به این باور رسیده‌اند که ایران را نمی‌توان از معادلات امنیتی خلیج‌فارس حذف کرد. عربستان نیز در پی میانجی‌گری ایران در پرونده یمن شده است. چراکه بدون نقش‌آفرینی تهران‌، مهار تنش‌ها برای سعودی‌ها ممکن نخواهد بود.

ارسلانی

* جواب محکم و نقطه‌زن آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه در واکنش به مطرح‌شدن موضوع ایران در نشست چین، روسیه و آمریکا مانند موشک بر فرق دشمنان عمل کرد. از ایشان سؤال می‌شود آیا عجیب نیست که ایران موضوع صحبت سه قدرت جهانی باشد؟ این دیپلمات بلافاصله جواب داده خیر. سه قدرت جهانی قرار است در مورد قدرت جهانی چهارم صحبت بکنند.

قجرزاده

* درود خداوند بر مردم فهیم و رشید آبدانان که در پی حادثه تلخ واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران، با حضور بموقع خویش در خیابان‌های شهر، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، اجازه ندادند این حادثه به حاشیه‌سازی و اختلاف‌افکنی تبدیل شود.

آصف

* حادثه اتوبوس آبدانان که چند کشته به جا گذاشت، می‌رفت که توسط دشمن تبدیل به فتنه بشود. دشمن بعد از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، مقدمات ۱۸ و ۱۹ دی را فراهم کرد تا بتواند جنگ ۴۰ روزه را به پا کند و حالا بعد از ناکامی مجدد در جنگ ۴۰ روزه، تلاش می‌کند یک ناآرامی دیگر ایجاد کند تا بدون فوت وقت و همزمان حمله رو آغاز نماید.

گلستانی

* حادثه غمباری که برای اتوبوس دهلران اتفاق افتاد، قطعاً برای تک تک مردم و مسئولین کشور و به‌ویژه استان ایلام و شهرستان آبدانان تلخ و جانکاه بود. اما به هیچ عنوان نباید اجازه داد، دشمنانی که با بمب و موشک جان هزاران ایرانی را گرفتند حالا اشک تمساح بریزند و دنبال اهداف مغرضانه و تجزیه‌طلبانه خود باشند.

چوپانی

* در این اوضاع حساس، ایجاد نارضایتی در مردم، شرایط را پیچیده و خطرناک می‌کند و چنانچه با دلایل واهی و نابجا زمینه‌ساز بروز بحران‌های داخلی شوند باید به‌صورت جدی تحت پیگیری دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه برای پاسخگویی قرار گیرند.

پورغلام

* برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، راهی جز پنجه در پنجه انداختن با آمریکا نداشتیم. باید به آمریکا ضربه می‌زدیم تا تحریم‌ها را از کار بیندازیم. چرا که اساسا گره تحریم‌ها با خواهش و مذاکره باز نمی‌شد. الان هم تحریم‌ها به آخر خط رسیده‌اند. فقط باید مواظب باشیم بازی را در دقیقه نود نبازیم.

عابد

* هوشیار باشیم. هر کس و هر جریانی که آتش خشم مردم را شعله‌ور و جامعه را به سمت التهاب بکشاند، یا نادانسته در زمین دشمن بازی می‌کند یا آگاهانه در لباس دوست، جاده را برای دشمن صاف می‌کند.

چوبک

* اولاً وقت جمع‌آوری کارت‌های سوخت الان نبود. ثانیا علت‌العلل قاچاق هم نیست. مملکت در این ماه‌ها هزینه سنگین پرداخت کرده است. چرا اجازه داده می‌شود با اظهارنظر افراد بی‌تدبیر برای مملکت مسئله درست بشود؟

شادکام