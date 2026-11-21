هفته بسیج امسال متفاوت از همه این سال‌هاست. هر سال درحالی به استقبال هفته بسیج می‌رفتیم که فرماندهان و بسیجیان به شوق دیدار با امام، مقتدا و فرمانده خویش لحظه‌شماری می‌کردند تا از نفس مسیحایی آن عزیز توشه یک سال خود را برگرفته و با انرژی مضاعف برای سالی دیگر و خدمت در عرصه‌های مختلف آماده باشند. اما افسوس که دشمن بدطینت و زبون، این گوهر ناب و فروزان را از ما گرفت و با وجود برخورداری از گوهری دیگر، هنوز این خیل عظیم عاشق از توفیق دیدار حضوری و استشمام از فضای معنوی معظم‌له محروم هستند. آذرماه و فرمان تشکیل «بسیج مستضعفین» توسط امام راحل، حکیم و خوش‌ضمیر انقلاب، یادآور پدیده‌ای بی‌بدیل در هندسه قدرت دفاعی و امنیتی دنیای معاصر است؛ ابتکاری الهی که موازنه‌های کهنه و کلاسیک جهان مادی را بر هم زد و فرمول جدیدی از قدرت ملی متکی بر ایمان، اخلاص و حضور توده‌های مؤمن را به میدان آورد. بسیج از نخستین روزهای حیات خود تاکنون، صخره‌ای ستبر در برابر امواج فتنه‌ها و تجاوزات اردوگاه سلطه بوده است. مروری بر کارنامه درخشان این نهاد مقدس نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی دست‌کم در سه آوردگاه بزرگ نظامی و تمام‌عیار از دفاع مقدس هشت‌ساله تا دو مصاف نفس‌گیر متأخر یعنی «نبرد ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» طعم پیروزی، بقا و عزت خویش را مدیون رهنمودهای الهی امام شهید و جوشش خون پاک بسیجیان و ایثار بی‌دریغ این پابرهنگان که صاحبان اصلی انقلابند، بوده است.

1- امام شهید و والامقام انقلاب، (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) که عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای این شجره طیبه صرف نمودند، همواره بر نقش و «آمادگی همه‌جانبه بسیج» تأکید داشتند. ایشان در یکی از بیانات ماندگار خود در دیدار با بسیجیان (۵ آذر ۱۳۹۸) چنین می‌فرمایند: «بسیج در همه میدان‌ها، هم در میدان دفاع، هم در میدان علم، هم در میدان خدمات، پیشرو است.» ایشان بسیج را «بدنه فعال ملت» می‌نامیدند که دشمن از حضور آن در «کف میدان» وحشت دارد. با درک همین فرمایش امام شهید بود که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بدنه بسیج فعال بود و با حضور در ایست‌های بازرسی و حراست از مراکز حساس، مانع از اجرای طرح «آشوب‌های خیابانی» عوامل میدانی دشمن شد.

2- در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، رژیم بعث عراق نه به‌تنهایی، بلکه به‌عنوان سرپنجه نیابتی و فریب‌خورده نظام سلطه به‌ویژه آمریکا و حامیان شرقی و غربی آن به مصاف نهال نوپای انقلاب اسلامی آمد. دکترین اتاق‌های فکر واشنگتن و ناتو چنین فرض کرده بودند که ارتش ازهم‌گسیخته پساانقلاب توان ایستادگی در برابر سپاه مجهز و صدها تیپ زرهی و تسلیحات پیشرفته میراژ، سوپراتاندارد و گازهای اعصاب و خردل آلمانی که در اختیار بعثی‌ها قرار گرفته بود را نخواهد داشت. اما آنچه محاسبات پنتاگون و ژنرال‌های بعث را درهم شکست، حضور خروشان اقیانوس بسیج بود. بر اساس اسناد و آمارهای افتخارآمیز دوران دفاع مقدس، از مجموع افزون بر ۲۱۳ هزار شهید گلگون‌کفن آن نبرد تاریخی، نزدیک به نیمی از شهدا (قریب به ۹۰ هزار شهید سرافراز) را بسیجیان دلاور، دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان پرشور تشکیل داده بودند که بی‌هیچ چشم‌داشت مادی و تنها با لبیک به ندای امام عزیز و ولی فقیه خویش، راهی خطوط مقدم شده بودند. حضور بیش از دو میلیون بسیجی در جبهه‌های غرب و جنوب و مشارکت تعیین‌کننده آنان در عملیات‌های تاریخ‌ساز از شکستن

حصر آبادان در «ثامن‌الائمه» گرفته تا آزادسازی خرمشهر در «الی بیت‌المقدس» تا عبور اعجازگونه از اروندرود در «والفجر ۸» تا درهم کوبیدن خطوط نفوذناپذیر شلمچه در «کربلای ۵» فرمول جنگ‌های کلاسیک را دگرگون ساخت. بسیج در دفاع مقدس نه صرفاً یک نیروی رزمنده، بلکه روح جاری در کالبد خطوط مقدم، مظهر معنویت شب‌های عملیات و الگوی تبدیل تهدیدات وجودی به فرصت‌های تمدنی بود که امروز هنوز از برکات آن روزها توشه برمی‌چینیم.

3- اگر در جنگ هشت‌ساله، آمریکا در پشت پرده حمایت از صدام معدوم، فرماندهی عملیات علیه ایران اسلامی را عهده‌دار بود، در تحولات اخیر و مصاف‌های نوپدید، دست چدنی استکبار از دستکش مخملین بیرون آمد. در نبرد ۱۲ روزه و سپس در جنگ ناجوانمردانه رمضان که با وجود آتش‌بس شکننده، پیامدها و آرایش آن همچنان پابرجاست، ماهیت تهدیدات به‌کلی دگرگون شد. این بار دشمن به جنگ ترکیبی، حملات هوایی فوق‌مدرن، ترورهای هدفمند، بمباران زیرساخت‌های حیاتی و تلاش برای ایجاد فروپاشی امنیتی از درون روی آورد. در نبرد ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی با آتش پشتیبانی اطلاعاتی و ماهواره‌ای سنتکام کوشید شیرازه فرماندهی و اراده ملی ایران را هدف قرار دهد؛ اما باز هم این تشکل مردمی بسیج بود که در خط مقدم صیانت از جبهه داخلی و امنیت ملی سینه سپر کرد. دشمن غدّار به‌خوبی می‌دانست که برای تسلیم کردن ایران، باید عقبه مردمی نظام را بشکند؛ از همین رو، ماهیت اهداف خود را از پایگاه‌های مرزی به قلب شهرها و حتی زیرساخت‌های خدمت‌رسانی تغییر داد. کینه‌توزی عریان صهیونیست‌ها تا آنجا پیش رفت که مقرهای مرکزی بسیج، پایگاه‌های مقاومت محلی و حتی گشت‌ها و ایست‌های بازرسی شبانه را آماج پرتابه‌های نقطه‌زن و ترورهای کور قرار دادند؛ رویدادی که به شهادت مظلومانه ده‌ها تن از فرماندهان و بسیجیان مخلص این نهاد مردمی انجامید.

4- شاید برای ناظران نظامی کلاسیک در غرب، این پرسش مطرح باشد که چرا یک ارتش مدعی فناوری با مدرن‌ترین جنگنده‌ها و پهپادهای شناسایی، پست‌های بازرسی بسیج در تقاطع خیابان‌ها و مقرهای شهری را در جنگ رمضان هدف قرار می‌دهد؟ پاسخ، روشن و عبرت‌آموز است:

الف) دشمن در اتاق‌های عملیات مشترک تل‌آویو و واشنگتن طراحی کرده بود که پس از ضربات موشکی و سایبری، با فعال‌سازی هسته‌های نفوذی، خرابکاری و استفاده از تروریست‌های انتحاری و اراذل اجاره‌ای، آشوب‌های شهری را شعله‌ور سازد و از درون، جامعه منسجم ایران را دچار شکاف کند. آنچه این طراحی پیچیده را در نطفه خفه کرد، حضور هوشیارانه و شبانه‌روزی جوانان بسیجی در قالب صدها گشت امنیتی و ایست‌های بازرسی

در سراسر کلان‌شهرها و اقصی نقاط این مرز و بوم بود.

ب) شلیک به ایست‌های بازرسی و پایگاه‌های مقاومت، اعتراف صریح و درمانده دشمن به کارایی شگفت‌انگیز این شبکه مردمی در تثبیت امنیت اجتماعی بود. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دیدند که حتی در زیر باران موشک‌ها و پرتابه‌ها، این جوان بسیجی بی‌ادعا است که با چفیه‌ای بر گردن و سلاحی

بر دوش، حافظ آرامش کودکان و امنیت محلات است، این بود که هدف قراردادن این مراکز و اماکن را در دستور کار خود قرار داد. در جریان جنگ رمضان،

رژیم جنایتکار صهیونیستی مقرهای سازمان بسیج و سنگرهای دفاع شهری را بمباران کرد تا به زعم خود انگیزه نیروها را بشکند. اما شهادت جمعی از رشیدترین چهره‌ها و فرزندان بسیج در این نبرد، نه‌تنها سنگرها را خالی نکرد، بلکه سیل خروشان دیگری از داوطلبان غیور را به میدان‌های دفاع و خدمت سرازیر کرد. خون مطهر این شهیدان نشان داد که بسیج همچنان سپر بلای ملت است؛ اگر در خوزستان و کردستان روی مین می‌رفت تا معبر باز کند، امروز در تهران، کرج، شیراز و اقصی‌نقاط مرزی و شهری سینه خود را در برابر بمب‌های دشمن سپر می‌کند تا امنیت خانه هم‌وطنانش خدشه‌دار نشود.

5- تجربه این سه جنگ تاریخی حامل پیامی راهبردی و بنیادین است که دشمن از درک آن عاجز است:

الف) انقلاب اسلامی به برکت تفکر بسیجی دارای عمق راهبردی پایان‌ناپذیری در درون جامعه است که با هیچ ضربه سخت و نرمی متلاشی نخواهد شد. تفکری که در آن شهادت، خسارت نیست؛ بلکه بالاترین پیروزی و زاینده قدرت ملی است.

ب) محاسبات دشمن درباره «تغییر نسل» در ایران دچار خطای فاحش شناختی است. همان اخلاص و مقاومتی که در سیمای «حسین فهمیده‌ها» و «بهنام محمدی‌ها» در سال‌های دفاع مقدس اول می‌درخشید، امروز در سیمای مدافعان جوان امنیت همچون «محمد حسین عزیزی» و «حسین جعفری» در جنگ رمضان متجلی است؛ جوانانی که نسل سوم و چهارم انقلاب‌اند اما در پایمردی، بیرق‌داری و شهادت‌طلبی گوی سبقت را از پیشینیان ربوده‌اند.

ج) حفظ و تعمیق هویت بسیج و پشتیبانی همه‌جانبه از این سرمایه عظیم ملی، وظیفه تخطی‌ناپذیر همه ارکان نظام و مسئولان اجرایی است. هر جا به نیروی مردمی، روحیه جهادی و ایمان انقلابی اعتماد شد، بن‌بست‌ها شکسته شد و هر جا نسخه بیگانه و انفعال جایگزین گشت، هزینه‌ساز شد. و چه هوشمندانه، رهبر معظم انقلاب در حکم حجت‌الاسلام طائب به‌عنوان فرمانده بسیج، مأموریت این نیروی مردمی را از جنبه داخلی و جهانی ابلاغ می‌فرمایند که: «تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار

«هر ایرانی، یک بسیجی» با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث‌شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی» و همچنین «ترویج فرهنگ بسیجی به‌عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در سراسر جهان در برابر استکبار صهیونی-آمریکایی» باید مبنای عمل بسیج در برنامه‌ریزی‌ها و اجرا باشد.

بسیج تاکنون نشان داده است که در هر سه آوردگاه، «مرد میدان» بحران‌هاست؛ نیرویی که شکست در قاموسش معنا ندارد، چرا که متصل به سرچشمه ولایت و امیدوار به نصرت الهی است و تا این چشمه جوشان ایمان و این صفوف به‌هم‌پیوسته اراده مردمی در این خاک پاک جاری است،

هیچ خواب پریشانی برای این کشور و ملت تعبیر نخواهد شد.

حسن رشوند