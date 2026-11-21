حجاب یکی از واجبات مسلّم دینی است مانند دیگر واجبات دینی و رعایت آن لازم.

در فقه اسلامی برای حفظ حدود دین تدابیری مثل امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغ، ارشاد جاهل، اقامه حدود و... در‌نظر گرفته شده است.

از‌ جمله آنها حدّ و تعزیر است که برای ترک هر یک از واجبات و یا انجام هر یک از محرمات به‌صورت علنی، یا حدّی تعیین شده و یا به حاکم اسلامی اجازه داده شده، تعزیری قرار دهد تا قبح مخالفت با شریعت شکسته نشود.

البته معلوم است که تکالیف شریعت همگی در راستای مصلحت فرد و جامعه بنا شده گر‌چه افراد یا جامعه نسبت به‌ این مصالح جهل و غفلت، یا تغافل و یا به دلایلی انکار ورزند.

خوب است بدانیم، حجاب، مختص به زنان هم نیست، بلکه پوشش و وضع ظاهر زن و مرد و حتی کودکان احکام و آداب خاصی دارد.

به هر حال، حجاب هم یکی از ده‌ها واجبی است که در شرع آمده اما چرا این‌همه اهمیت پیدا کرده و این‌همه مورد‌توجه و تأکید واقع شده است؟

اهمیت یافتن مسئله حجاب دلایلی دارد:

1- بی‌مهری و غفلت نسبت به حجاب

طبیعی است واجبی که بیشتر ترک می‌شود بالطبع از سوی اولیا و بزرگان دین هم بیشتر مورد سفارش و تأکید قرار گیرد. با شبیخون فرهنگی غربی، حجاب از دسته معارف و فرهنگ‌هایی است که مورد بیشترین هجمه‌ها واقع شده است و وقتی جامعه‌ای از فرهنگ غرب الگو‌برداری کند، ترک حجاب برایش آسان خواهد شد، در‌حالی ‌که سابقاً حیا، غیرت و ناموس‌پرستی از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی ما بوده و عبور از آن، آسان نبوده

است.

البته وقتی سخن از فرهنگ غرب به‌میان می‌آوریم، منظورمان، فرهنگ وارداتی و جدید‌الحدوث برهنگی دنیای جدیدی است که سردمداران غربی بنا نهاده‌اند و الّا در گذشته پوشش در غرب و شرق، از لباس‌های سنتی خود ما ایرانیان گرفته تا اعراب، افغان و بلوچ، هند و چین و حتی رومیان، آنچه در تصویرها و دیگر شواهد باقی مانده موجود است، همه، لباس‌هایی بلند که با حجاب، حفظ و وقار سازگارترند، داشته‌اند و حتی مردان هم سرپوشی مثل کلاه و.... داشته‌اند که می‌توان آن را به فطرت و طبیعت آدمی نزدیک‌تر دانست.

دیر پایی نیست که تفکر افراطی در غرب، برای تأمین نیروی کار و با هدف تبدیل انسان‌ها به ماشینِ کاری، مرد و زن را از خصوصیات فطری‌شان دور و به خصوصیات ماشینی نزدیک‌تر کرد و اینک همان طرز فکر برای همه جهان دیکته شده است.

2- وجود تأکیدات دینی

در متون دینی نیز مقوله حجاب مهم تلقی شده است، قرآن کریم در مواردی از حجاب سخن به‌میان می‌آورد و در آیه 31 سوره مبارکه نور حجاب را با رستگاری پیوند می‌دهد که اشاره بر آن دارد. جامعه‌ای که در آن رعایت حجاب نیست، امکان فلاح و رستگاری هم ندارد و یا وقتی برای امیرالمؤمنین(ع) خبر از سست حجابی در شهری می‌آورند، خطاب به آنان، چنین می‌نویسند: نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُوَافِينَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ

أَمَا تَسْتَحْيُونَ؛ به من خبر رسیده که زنانتان، در گذرگاه‌ها با مردان برخورد می‌کنند آیا حیا نمی‌کنید؟! و در فرمایش دیگری فرمودند: از رحمت خدا دور است آن که غیرت ندارد و روایات فراوان دیگری که بعضاً شدیداللحن است. وجود این دسته از آیات و روایات نیز دلیل دیگری بر تکرار تأکیدات بزرگان دین و متدینان بر موضوع حجاب است.

پس حجاب، در‌واقع فرمانبرداری از دینی است که صاحب آن خدای مهربان است، حجاب نه کلام عالمان دین است و نه فرمان حاکمان که عیب و نقص آنان کسی را به مخالفت با این دستور الهی بکشاند و اگر عالمان یا حاکمان توصیه به حجاب می‌کنند به تبع از دستورات دینی است.

حجاب یعنی اطاعت خدایی که هر‌لحظه به او محتاجیم و در هر گرفتاری از او راه نجات می‌جوییم.

حجاب خود نوعی طاعت، عبادت و شکر است.

حجاب یعنی نمک‌شناسی، یعنی این نعمت زیبائی را که خدا به من داده در نافرمانی او به کار نمی‌برم.

3- لزوم حفظ ظواهر اسلامی

هر فرهنگ و تمدنی، شعار، نماد و ظواهری دارد که حفظ آنها‌، نقش ویژه‌ای در حیات آن فرهنگ و تمدن دارد. حجاب هم از جمله مواردی است که چون نمود و نمایش آشکاری دارد، می‌تواند نماد و پرچمی از اسلام باشد و نبودن حجاب و بی‌حجابی نیز می‌تواند نماد و پرچمی از تبعیت نکردن از اسلام و حتی گاه – بسته به قصد و نوع عملکرد فرد بدحجاب یا بی‌حجاب – نماد مخالفت با اسلام باشد، بنابراین رعایت ظواهر و حفظ مظاهر و نمادها و از جمله مسئله حجاب اهمیت بالایی می‌یابد.

بی حجابی در جامعه مصداقی از گناه علنی است که علاوه‌بر عقوبت خود گناه، عقوبت حرمت‌شکنی فرمان الهی و ترویج و تشویق عملی دیگران به گناه و آثار اجتماعی آن را هم به همراه دارد.

امام رضا‌(ع) می‌فرمایند: الْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ وَ الْمُذِيعُ لَهَا مَخْذُولٌ (بحار الانوار ج67 ص251)؛ آن‌که گناه را مخفی کند، ممکن است بخشیده شود، اما آن که آن را علنی و منتشر کند، یاوری (از رحمت خدا ) نخواهد داشت.

و رسول خدا‌(ص) می‌فرمایند: إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا وَ إِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ(بحارالانوار، ج‏97، ص 75)؛ وقتی بنده‌ای، گناه را مخفیانه انجام دهد، فقط گناهکار ضرر می‌بیند و وقتی آن را آشکاراً مرتکب شود و کسی هم مخالفت و نهی نکند، ضررش متوجه همگان خواهد شد.

گاهی این یک فعل که عنوان‌های مختلفی از گناه را داراست، گناه بزرگ دیگری را هم با خود همراه می‌کند و آن هم شبیه‌سازی و ترویج فرهنگ و پوشش بیگانگان و کفار است

امام صادق(ع) فرمود: انه اوحی الله الی نبی من انبیائه قل للمؤمنین: لا تلبسوا لباس اعدائی و لاتطعموا مطاعم اعدائی و لاتسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی(وسائل ج 3 ص 279)؛ خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی کرد که به مؤمنان بگو: به لباس دشمنانم درنیایید و غذای دشمنان مرا نخورید و مراسم و سلوک دشمنان مرا تبعیت نکنید، که آنگاه دشمن من خواهید بود، همچنان که آنان دشمن من‌اند.

4- ابزار و روزنه نفوذ شیطان

نبود حجاب، حیا و غیرت روزنه و ابزار کارآمدی برای شیطان است، و چون این مسئله در‌واقع با غریزه‌های کنترل‌نشده انسان سر‌و‌کار دارد، کار شیطان آسان‌تر خواهد بود.

گناه بی‌عفافی، امت‌های صالح و مسلمانی را به ورطه هلاکت رسانده، امام باقر‌(ع) فرمود:

كَانَ قَوْمُ لُوطٍ أَفْضَلَ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَهُ الطَّلَبَ الشَّدِيد....(ثواب‌الأعمال‌، ج 1 ‌، ص۲۶۴)؛ قوم لوط از بهترین اقوامی بودند که خداوند خلق کرده بود، اما ابلیس آنان را با شدیدترین وسوسه‌ها به انحراف کشانید....که مهم‌ترین فتنه و وسوسه آنان، گناهان جنسی بود. نجات‌یافتگان و همراهان حضرت نوح(ع) که از صالحان بودند، فرزندانشان را‌، شیطان با ضایع کردن نماز و تبعیت از شهوات به‌ انحراف کشاند.

یوشع بن نون وصی و جانشین جناب موسای کلیم(ع)، مقاومت و دلیری لشکرش با وسوسه‌های زنان بدکاره شکسته شد و سپس به عذاب الهی دچار شدند.

اندلس سرزمینی اسلامی بود که با ترویج فساد و فحشا تسلیم کفار شد و اینک با نام اسپانیا، کشوری غیراسلامی شناخته می‌شود.

بنابراین نگهبانی و مقابله در‌برابر بی‌حیایی و بی‌حجابی، مراقبه ویژه‌ای می‌طلبد.

5- اختلال در آرامش روانی و روابط زناشویی و خانواده

آرامش تنها یک نیاز نیست، پیش نیازی است برای تحقق و کامدهی همه آنچه به‌آنها نیاز داریم.

از جمله عواملی که آرامش روانی افراد جامعه را مختل می‌کند خودنمایی‌ها و فریبندگی‌های جنسی است؛ چه برای جوان مجرد، که یک نگاه می‌تواند طوفانی در دل او ایجاد کند و گاه بر مسیر زندگی او اثر بگذارد و چه فرد متأهل، که دلبستگی و گرمای محبتش با همسرش، می‌تواند با نگاهی خدشه‌دار شود.

برای جلوگیری از این خطر یک توصیه مهم، کنترل چشم است که: قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن (نور، آیه 30)؛ هم به مردان و هم به زنان مؤمن بگو که چشم خود را در نگاه کردن‌ها کنترل

کنند.

و راه مهم دیگر کنترل پوشش است، هم مرد و هم زن باید پوشش خود را کنترل کنند، اما اینکه توصیه به پوشش زنان، بیشتر است به‌خاطر جذابیت بیشتر آنان است.

کسانی که پوشش متناسب زنانگی زن را منکر می‌شوند، باید یا منکر جذابیت زن، یا علاقه غریزی مرد به زن شوند و یا منکر ضابطه‌مندی روابط مرد و زن باشند که به‌طور فطری در همه فرهنگ‌ها به شکلی وجود داشته و دارد و همه این‌ها به وضوح نادرست است.

حجاب که همان کنترل پوشش است، یعنی مدیریت روابط‌، یعنی هدیه دادن آرامش به جامعه‌، یعنی کمک به گرمای روابط زوجین، یعنی کمک به جوان در انتخاب عاقلانه شریک زندگی، کاهش طلاق و...

و رعایت نکردن حجاب، یعنی خدشه دار کردن همه این نیاز‌های طبیعی افراد جامعه.

حجاب یعنی: رعایت حقوق دیگران، یعنی: وارد روابط دیگران با همسرشان نمی‌شوم، یعنی: هرقدر هم جذاب باشم کاری نمی‌کنم که حتی یک نفر، به‌جای دلبستن به همسرش به من فکر کند. یعنی: من خودم را درقبال آرامش روانی تک تک افراد جامعه، مسئول می‌دانم و حاضر نیستم یک نیاز انسانی را آن‌قدر دامن بزنم که آرامش ذهنی و روانی و سایر ضرورت‌های جامعه را مختل کنم. یعنی: احترام به شخصیت خود، یعنی: من درجامعه یک انسانم، نه یک کالا برای تماشا.

حجاب و مدیریت پوشش‌، زیبایی‌های فراوانی دارد....