اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پیشرفت اقدامات انجام‌شده برای توسعه پارک علم و فناوری سلامت استان، خواستار تعیین تکلیف موانع قانونی واگذاری زمین و فراهم شدن امکان انعقاد قراردادهای اجاره ۹۹ ساله با سرمایه‌گذاران شد.

کوروش خسروی در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری با صندوق و معاونت‌های مرتبط از آذرماه سال گذشته منعقد شده و اکنون با گذشت نزدیک به یک سال، بخش قابل‌توجهی از فناوری‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح شناسایی شده

است.

وی افزود: در این مدت، شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور مرتبط با حوزه کشاورزی و فناوری‌های مورد نیاز استان شناسایی شده‌اند و بخشی از فعالان این حوزه نیز برای مشارکت در اجرای طرح و تأمین منابع مالی اعلام آمادگی کرده‌اند.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی طرح گفت: مذاکرات کارشناسی با صندوق و مجموعه‌های مرتبط انجام شده و سازوکارهای تأمین نقدینگی و استفاده از ظرفیت‌های مالی صندوق برای حمایت از طرح‌های فناورانه در حال پیگیری

است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه، تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی مرتبط با اراضی و واگذاری زمین را از دیگر موضوعات مهم دانست و تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته، موضوع تعیین تکلیف این پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت فرمانداری و استانداری برای رفع موانع مطرح شد.

وی دومین مانع پیش روی توسعه این مجموعه پارک علم و فناوری منطقه مَرْق را نبود سازوکار اجرایی روشن برای انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت عنوان کرد و گفت: قراردادهای اجاره ۹۹ ساله در بسیاری از دانشگاه‌ها و مجموعه‌های وابسته به وزارت علوم به رویه‌ای معمول تبدیل شده و این ظرفیت می‌تواند زمینه حضور مطمئن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از زیرساخت‌های آماده را فراهم کند.

خسروی با اشاره به آماده بودن حدود ۱۴ هکتار از اراضی و انجام اقدامات مربوط به پلاک‌بندی آن‌ها افزود: با فراهم شدن امکان قانونی انعقاد قراردادهای بلندمدت، ظرفیت واگذاری اراضی و جذب سرمایه‌گذار در این مجموعه با سرعت بیشتری فعال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری و حقوقی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با بررسی ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان استفاده از این الگو همانند تجربه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم فراهم شود.