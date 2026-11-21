اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در سرعت توسعه انرژی خورشیدی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: اصفهان را می‌توان پایتخت شهرهای خورشیدی ایران دانست و این اتفاق مبارک را باید جشن بگیریم.

مهدی جمالی‌نژاد در آیین افتتاح رویداد «شهر خورشیدی» در چهارباغ اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: اصفهان در کنار عنوان‌های مختلفی که دارد، می‌تواند به‌عنوان پایتخت شهر خورشیدی نیز مطرح شود و این اتفاق مبارک را باید به شکل متفاوتی جشن بگیریم.

وی ضمن قدردانی از حضور مدیران استانی و شهری، مسئولان دستگاه‌های اجرائی و فعالان حوزه انرژی خورشیدی افزود: با وجود شرایط دشوار یک سال و نیم تا دو سال گذشته، فعالیت‌های استان در حوزه‌های اجرائی، عمرانی، خدماتی و فرهنگی با جدیت دنبال شده و خوشبختانه شاهد پیشرفت اقدامات در بخش‌های مختلف

هستیم.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری هم‌زمان نمایشگاه‌های تخصصی در شهر تصریح کرد: امروز در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، نمایشگاه اتوکام و رویداد بازی‌های رایانه‌ای با حضور فعالان و برترین‌های حوزه هوش مصنوعی و بازی‌سازی برگزار شده است که فرصتی برای آشنایی با آخرین دستاوردهای کشور و جهان در این عرصه‌ها فراهم می‌کند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: هم‌زمان با این رویدادها، نمایشگاه انرژی خورشیدی نیز در محور چهارباغ بر پا شده است تا زمینه آشنایی و مشارکت بیشتر شهروندان در مسیر تبدیل اصفهان به شهر خورشیدی فراهم شود.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شهردار اصفهان و همکاران مجموعه مدیریت شهری برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند و تبدیل شهر به شهر خورشیدی کار ساده‌ای نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری مجموعه‌های مختلف است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در توسعه انرژی خورشیدی جایگاه قابل‌توجهی در کشور دارد، گفت: اصفهان در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و حتی سرعت توسعه آن از تهران نیز بیشتر بوده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به برنامه‌های کمی استان در این حوزه افزود: هدف‌گذاری ما دستیابی به ظرفیت پنج‌هزار و ۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی است که تاکنون حدود ۷۰۰ مگاوات آن وارد چرخه تولید شده و برنامه داریم تا پایان سال این ظرفیت را به یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات برسانیم؛ این روند توسعه در مقایسه با سایر استان‌ها قابل‌توجه است.

وی با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌های فرهنگی و عمرانی در اصفهان اظهار کرد: در کنار رویدادهای فرهنگی همچون مانوین، جشنواره شیخ بهائی و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان که با همکاری مجموعه‌های مختلف برگزار می‌شود، پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیز با جدیت دنبال

می‌شود.

استاندار اصفهان اضافه کرد: امروز دو رویداد مرتبط با اولویت‌های مهم استان، یعنی هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی، به‌صورت هم‌زمان در نمایشگاه بین‌المللی و محور چهارباغ در حال برگزاری است که نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های علمی، فناورانه و زیرساختی استان است.