شهرکرد- خبرنگار کیهان:

چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین برگزار

شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، معاون فرهنگی تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از برگزاری ۳۵۰ همایش نماز در رده‌های مختلف سپاه و تولید بیش از ۴۹۰۰ اثر در ۱۸ رشته با موضوع نماز خبر داد و گفت: در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه از برگزیدگان این آثار، رده‌های برتر و فعالان عرصه ترویج فرهنگ نماز تجلیل

شد.

نمایندگان سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) از استان چهارمحال و بختیاری توانستند رتبه نخست در رشته پادکست و رتبه سوم در رشته خوشنویسی را از آن خود کنند.