شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از اجرای گشت مشترک نظارتی و نمونه‌برداری از مصنوعات طلا در این استان خبر داد.

سینوش همت‌زاده افزود: در زمینه نظارت بر کیفیت و اصالت مصنوعات طلا و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی طلافروشی با همکاری ادارات کل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازرسان اصناف در شهرستان‌های استان در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در جریان این بازدیدهای مشترک، ضمن بررسی وضعیت فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت الزامات و ضوابط استاندارد در عرضه مصنوعات طلا، نمونه‌هایی از مصنوعات طلای عرضه‌شده در واحدهای صنفی برداشت و به‌منظور انجام آزمون‌های تخصصی و تعیین عیار به آزمایشگاه مربوطه ارسال

می‌شود.

همت‌زاده تصریح کرد: این اقدام با هدف اطمینان از انطباق عیار مصنوعات طلا با عیار اظهارشده، ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازار و جلوگیری از عرضه مصنوعات مغایر با الزامات استاندارد انجام می‌گیرد و با متخلفان برخورد قانونی صورت

می‌پذیرد.