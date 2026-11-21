شيراز- خبرنگار كيهان:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در دوره آموزشی تخصصی «نحوه تملک اراضی اشخاص برای طرح‌های عمرانی»، با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مالکانه شهروندان و تسریع در اجرای پروژه‌ها، از استمرار این نشست‌ها برای کاهش چالش‌های حقوقی و اجرائی خبر داد.

حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی با عنوان «نحوه تملک اراضی اشخاص برای طرح‌های عمرانی» خبر داد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای دانش حقوقی کارکنان و بهبود فرآیندهای اجرائی در حوزه املاک توصیف کرد.

اسماعیلی با تأکید بر جایگاه ویژه حوزه حقوقی و املاک در مدیریت شهری اظهار داشت: حوزه حقوقی و املاک به‌دلیل ارتباط مستقیم با حقوق اشخاص، امنیت معاملات و نظم حقوقی جامعه از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه مستقیماً بر زندگی شهروندان و اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد؛ از این‌رو، برگزاری چنین نشست‌هایی نه یک امر تشریفاتی، بلکه یک ضرورت مدیریتی و حقوقی است.

وی در ادامه افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، انتقال تجربیات، تبادل دیدگاه‌های تخصصی و بررسی چالش‌های حوزه حقوقی و املاک فراهم آورد. خرسندیم که در این دوره، کارشناسان و مدیران مرتبط، در فضائی تعاملی و صمیمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز هدف اصلی این نشست را فراهم‌آوردن بستری برای تبادل نظر و بررسی چالش‌ها و مسائل تخصصی در دو حوزه حقوقی و املاک عنوان و تصریح کرد: دستاورد چنین جلساتی صرفاً در ارائه مطالب تخصصی خلاصه نمی‌شود، بلکه موجب مشارکت و تعامل بیشتر در این حوزه و بهره‌مندی از تجربیات قضائی، حقوقی و علمی می‌شود که زمینه‌ساز راهکارهای مؤثر و ارزشمند برای حل مسائل پیشِ‌رو خواهد بود.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مطرح‌شده در این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت: در این نشست، سه محور کلیدی و کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ نخست، نوآوری‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که تحولی مهم در شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از دعاوی ملکی ایجاد کرده است؛ دوم، نحوه تملک اراضی اشخاص توسط شهرداری‌ها در طرح‌های عمرانی که نیازمند رعایت دقیق ضوابط قانونی و رعایت حقوق مالکانه شهروندان است؛ و سوم، چالش‌های اجرائی تملک اراضی توسط شهرداری که با حضور کارشناسان متبحر، راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه شد.

وی در پایان با اشاره به استقبال خوب شرکت‌کنندگان از این دوره، خاطرنشان کرد: برگزاری این قبیل نشست‌های تخصصی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود فرآیندهای حقوقی، کاهش چالش‌های اجرائی و تحقق عدالت در حوزه املاک و حقوق شهروندی باشد. قطعاً با تداوم این نشست‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، شاهد کاهش پرونده‌های قضائی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی در سطح شهر شیراز خواهیم بود.

این دوره آموزشی با حضور صمد چوبینه معاون قضائی رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، یوسف احمدی معاون قضائی مدیرکل دادگستری استان فارس، رضا رحیمیان رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان، حشمتی مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس و همچنین قاسم حسن‌پورفرد مدیرکل امورحقوقی، نادر ترکمانی‌نژاد مدیرکل املاک و مستغلات، و کارشناسان حقوقی، املاک و مالی شهرداری شیراز برگزار و مقرر شد جلسات تکمیلی به‌صورت دوره‌ای برگزار شود.