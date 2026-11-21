مشهد‌- خبرنگار کیهان‌:

نماینده مردم چناران، طرقبه- شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: روسیاهان کاخ سفید، دیر فهمیدند که تقابل با ایران فقط محدود به میدان نظامی و جنگ نیست؛ قدرت بازدارندگی و موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک ایران، نه‌تنها اقتصاد آمریکا و اروپا را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه در خروجی صندوق‌های رأی ایالات ۵۰ گانه آمریکا نیز تأثیر گذاشت.

به گزارش ایرنا، حسین امامی‌راد در جمع بیعت‌کنندگان با رهبر معظم انقلاب و حامیان نیروهای مسلح در میدان شهدای شهر مُلک‌آباد شهرستان مشهد افزود: این تأثیر، آن قدر عمیق و محسوس بود که در ایالتی همچون تگزاس که از سال ۱۹۸۸ تاکنون یعنی نزدیک به چهار دهه، همیشه حزب جمهوری‌خواه، اکثریت آرا‌ را در صندوق‌های رأی این ایالت کسب می‌کرد در انتخابات اخیر و در اعتراض به سیاست‌های غلط ترامپ، پس از سال‌ها، دموکرات‌ها بیشترین سهم را در صندوق‌های رأی تگزاس کسب کردند و جمهوری‌خواهان اقبالی در آن ایالت نداشتند.

وی اضافه کرد: نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و همچنین به حد نصاب نرسیدن آرای نتانیاهو در انتخابات پارلمانی این رژیم، همان شکست مفتضحانه‌ای است که از قبل پیش‌بینی می‌شد.

نماینده شهرستان‌های چناران، طرقبه- شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود سانسورهای شدید اخبار، توسط حاکمان فعلی آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی، برخی رسانه‌های داخلی خودشان نیز به این شکست‌ها اشاره کرده‌اند.

امامی‌راد اظهار کرد: امروز نه‌تنها شاهد شکست هیمنه و سلطه آمریکا هستیم‌، بلکه هم‌پیمانان، حامیان و نوچه‌های آمریکا در منطقه نیز، طعم تلخ شکست را چشیده‌اند و به حالت استیصال درآمده‌اند.

وی همچنین به اقدامات مجلس در حوزه معیشت مردم و اقتصاد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی، با وجود شایعات، حرف‌ها و مصاحبه‌های نادرست، نسنجیده و وحدت‌شکن عده‌ای اندک و پرهیاهو، هم به‌صورت حضوری و هم به شکل وبیناری (ترکیبی) دایر است و به وظایف تقنینی و نظارتی خود عمل می‌کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در حوزه نظارتی، طی یک‌ماه گذشته چهار وزیر دولت از جمله وزیر اقتصاد، به‌دلیل طرح سؤال نمایندگان و قانع نشدن نمایندگان از توضیحات‌شان از مجلس کارت زرد گرفته‌اند.

امامی‌راد گفت: در حوزه تقنینی نیز، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و همکاری با سرویس‌های جاسوسی بیگانه، حاکمیت و مدیریت راهبردی تنگه هرمز با هدف هزینه‌کرد عواید حاصل از ترددها در ۲ حوزه معیشت مردم و افزایش توان نظامی و دفاعی کشور (بنا به پیشنهاد و فرمایش رهبر معظّم انقلاب)، ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ و افزایش حقوق‌ها، افزایش اعتبار کالابرگ و توجه به رفاهیت نیروهای مسلّح در صحن مجلس در حال بررسی و تصویب است.