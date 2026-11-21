شيراز- خبرنگار كيهان:

نشست تقدیر از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب شیراز در راستای تأمین و توزیع آب شرب مورد نیاز مواکب، هیئت‌های مذهبی و میادین شهر، با حضور سرهنگ غلباش فرمانده سپاه ناحیه احمدبن موسی‌(ع) شیراز، سرهنگ افراسیابی جانشین فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله‌(عج) شیراز، نجیم مختاری عضو هیئت‌رئیسه شورای راهبردی مواکب کشور و نماینده مواکب استان فارس و رضا محمدیان رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان فارس برگزار گردید.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، ضمن ترسیم سیمای کلی شرکت، به اقدامات این مجموعه در تأمین آب و ساماندهی شبکه فاضلاب نقاط مختلف کلان‌شهر شیراز، به‌ویژه خدمت‌رسانی به مواکب، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، مساجد و میادین شهر اشاره کرد.

سرهنگ غلباش، فرمانده سپاه ناحیه احمدبن موسی‌(ع) شیراز، در این جلسه عنوان کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها به پوشیدن لباس سپاه محدود نیست و هر فردی که در هر جایگاهی به مردم خدمت می‌کند، در این مسیر نقش دارد. تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب در تأمین آب و آماده‌سازی زیرساخت‌های مساجد، حسینیه‌ها، پایگاه‌ها و مواکب، زمینه حضور و میدان‌داری مردم را فراهم کرده و شایسته قدردانی است؛ حضوری که در کنار رهبری و اعتقادات اسلامی، موجب تقویت اقتدار کشور و ایجاد هراس در دشمنان شده است.

سرهنگ افراسیابی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله‌(عج) شیراز، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از جهادگران عرصه خدمت است و تشکیل گروه جهادی، آبرسانی به روستاهای محروم و مرمت منازل والدین شهدا، از اقدامات ارزشمند اوست. رفع مشکل آبرسانی صدرا در دو هفته و حضور نیمه‌شب در کنار کارکنان برای رفع مشکلات، نشان‌دهنده تعهد برای خدمت‌رسانی به مردم است. وی همچنین از فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و همراهی با گروه جهادی شرکت آب و فاضلاب شیراز قدردانی کرد.

نجیم مختاری، عضو هیئت‌رئیسه شورای راهبردی مواکب کشور و نماینده مواکب استان فارس، بیان کرد: کار مردم در میدان امروز شاید کار دویست موشک را انجام می‌دهد و هر چقدر ما بتوانیم در هر زمینه‌ای پشتیبان این مردم عزیز باشیم، ان‌شاءالله میادین را روزبه‌روز بهتر و پرشورتر نگه خواهیم داشت و مسلماً روزبه‌روز یأس و ناامیدی دشمن بیشتر خواهد شد.

رضا محمدیان، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان فارس، در پایان گفت: به جرأت می‌توان گفت در شهر شیراز، زحماتی که شما مدیران و کارشناسان در این اداره می‌کشید، باعث شده تا این حوزه کمترین مشکلات را داشته باشد. بابت محبت‌ها و حمایت‌های انجام‌شده در رابطه با آبرسانی به میادین، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌ها، از زبان تمام بچه‌هیئتی‌های شهر شیراز، صمیمانه از زحمات مجموعه شرکت آب و فاضلاب شیراز تشکر می‌کنم.