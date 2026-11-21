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آرایش تازه امنیتی در جرف‌النصر، خط بطلانی بر سناریوهای تفرقه‌افکنانه کشید. با ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، قرارگاه مشترک فرماندهی و کنترل این منطقه راهبردی در شمال بابل تشکیل شد و ساختار امنیتی آن به‌روزرسانی گردید. نیروهای مقاومت و کتائب حزب‌الله از منطقه خارج نشده‌اند؛ بلکه در قالب دو تیپ از حشدالشعبی در کنار یک تیپ ارتش، یک تیپ پلیس فدرال و یک گردان پلیس انرژی، حضور میدانی خود را حفظ کرده‌اند. این هماهنگی دقیق، نشان داد که فتنه‌انگیزی‌های خارجی برای ایجاد شکاف میان نیروهای عراقی عقیم مانده است. گفتنی است نام قدیمی و تاریخی این منطقه «جرف‌الصخر» (به معنای لبه صخره‌ای به‌خاطر صخره‌های مسیر فرات) بوده که پس از آزادسازی آن از دست داعش در اکتبر ۲۰۱۴ آن هم با فرماندهی سردار شهید سلیمانی، شورای استان بابل آن را به «جرف‌النصر» (لبه پیروزی) تغییر داد تا یادآور پیروزی نیروهای عراقی و حشدالشعبی باشد.

آمریکا؛ معمار همیشگی فتنه در عراق

دشمنان، به‌ویژه آمریکا که سال‌هاست با بازی‌های کثیف و توطئه‌های پشت‌پرده در پی تضعیف محور مقاومت و ایجاد درگیری داخلی در عراق است، این‌بار نیز شکست خوردند. اختلاف ساختگی که برخی محافل وابسته به واشنگتن علیه کتائب حزب‌الله دامن زدند، با رایزنی رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان و توافق نهائی با مقامات عراقی خنثی شد. تشکیل قرارگاه مشترک به فرماندهی سپهبد احمد حاتم حمید و انتصاب معاونان دفاعی و حشدالشعبی، پیام روشنی به فتنه‌افروزان آمریکایی داد: عراق اجازه نمی‌دهد سناریوهای تفرقه‌افکنانه آنان به نتیجه برسد. امروز جرف‌النصر نه میدان تقابل، بلکه نماد انسجام نیروهای مسلح عراق شده است. حضور پررنگ دو تیپ حشدالشعبی در کنار سایر یگان‌ها، بازتاب بیش از یک دهه مجاهدت رزمندگان مقاومت در صیانت از این محور حیاتی است. ارتش، پلیس فدرال، پلیس انرژی و حشدالشعبی با تشکیل این ساختار واحد، آمادگی کامل خود را برای مقابله قاطع با هرگونه تهدید تروریستی و بقایای داعش اعلام کردند و ثبات منطقه را بیش از پیش تضمین نمودند.

با حصول توافق و رفع تنش ساختگی، وضعیت آماده‌باش «ج» در تمامی یگان‌های امنیتی و نظامی عراق لغو و نیروها به مأموریت‌های عادی بازگردانده شدند. این تصمیم که شامگاه جمعه ابلاغ شد، نشان داد اراده سیاسی و میدانی عراق بر حفظ وحدت داخلی و خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی استوار است. جرف‌النصر بار دیگر ثابت کرد که فتنه‌افروزی آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر همبستگی نیروهای عراقی راه به جایی نمی‌برد. گفته می‌شود این توافق با میانداری ایران حاصل شده است.

به گزارش تسنیم، نوری المالکی، دبیرکل حزب الدعوه و نخست‌وزیر اسبق عراق، از نقش برجسته حشد‌الشعبی در آزادسازی منطقه جرف‌النصر تقدیر کرد. مالکی گفت: «جرف‌الصخر» منطقه‌ای است که قرار بود به گذرگاهی برای حرکت (تروریست‌های تکفیری) به سمت کربلا تبدیل شود و امنیت عتبات مقدس آن را تهدید کند. نیروهای مردمی مانع اجرای یکی از خطرناک‌ترین عملیات‌هایی شدند که در صورت تحقق، می‌توانست به رسیدن نیروهای مهاجم (تروریست‌های تکفیری) به کربلا و هدف قرار گرفتن عتبات مقدس منجر شود.»

انفجار در نیروگاه الهارثه

خبر دیگر از عراق آن‌که به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، نیروهای آتش‌نشانی حریق ناشی از انفجار در نیروگاه الهارثه را مهار کردند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش جزئیات رسمی درباره علت حادثه و میزان خسارات اعلام نشده است. گزارش‌های متناقضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برخی از حمله پهپادی سخن می‌گویند، در حالی که گزارش‌های رسمی این موضوع را تأیید نکرده‌اند و برخی منابع از انفجار لوله گاز در نزدیکی نیروگاه خبر می‌دهند. یک منبع محلی نیز از جان‌باختن دست‌کم ۸ نفر از جمله چند کودک و زخمی‌شدن بیش از ۳۰ نفر دیگر خبر داده است.