سرویس خارجی-



کشورهای اروپایی این روزها درگیر اعتراض، اعتصاب و تظاهرات سراسری کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان هستند؛ جرقه اعتراضات ابتدا از حومه پاریس شروع شد جایی که دانش‌آموزان در اعتراض به وضعیت بد مدارس این کشور به خیابان‌ها آمدند؛ این اعتراضات به سرعت از پاریس به سراسر فرانسه و در ادامه نیز به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات خود اروپا مثل مرتس صدراعظم آلمان و ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه بر این باور هستند که جنگ ایران یکی از عوامل اصلی تسریع‌کننده این اعتراضات بوده است. در جنگ کنونی دولت‌های اروپایی غیر از اسپانیا به آمریکا اجازه دادند که از پایگاه‌های خود در این قاره علیه ایران استفاده کند. به گفته دبیرکل ناتو جنگنده‌های آمریکایی دست کم 5 هزار بار از پایگاه‌های این کشور در اروپا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. حالا تاوان این همراهی را باید مردم اروپا با افزایش هزینه‌های زندگی خود بپردازند. در اروپا به گفته کارشناسان موج گرانی سوخت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید ناشی از تاثیرات زنجیره‌ای بسته ماندن تنگ هرمز نارضایتی‌های انباشته مردم را شعله‌ورتر کرده است.

اعتراضات در 25 کشور اروپایی

روز جمعه نیز بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد تداوم اعتراضات بود. رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته است کشورهای اروپایی روز جمعه شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات دانشجویی و کارگری با الهام از اعتراضات دانشجویی فرانسه بودند و درخواست‌های آنها شامل بهبود اوضاع آموزشی، عدالت، موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوائی و لغو خدمت اجباری می‌شد.

بر اساس این گزارش، هزاران نفر در ۲۵ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، سوئیس، پرتغال، آلمان، انگلیس، اسپانیا، اتریش و کرواسی، رومانی در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش بودجه خدمات عمومی، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی به خیابان‌ها آمدند. به گزارش مهر به نقل از رویترز این اعتراضات با مشارکت گروه‌های دانشجویی، کارگری و فعالان اجتماعی برگزار شد و موضوعاتی همچون افزایش دستمزدها، حمایت از خدمات عمومی، مخالفت با جنگ و سیاست‌های تسلیحاتی و مقابله با بحران اقلیمی از محورهای اصلی مطالبات معترضان بود. ائتلاف برگزارکنندگان اعلام کرد این حرکت اعتراضی با مشارکت بیش از ۵۰ سازمان در حدود ۴۰۰ شهر در بیش از ۲۵ کشور برگزار شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده از این اعتراضات در کشورهای اروپایی همبستگی با ملت مظلوم فلسطین هم در این اعتراضات برجستگی خاصی داشت و معترضان در مخالفت با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با خود پرچم‌های فلسطین را نیز حمل می‌کردند.

صدراعظم آلمان کناره‌گیری کند

بر اساس گزارش‌ها خواسته‌های جوانان در سراسر کشورهای اروپایی تقریبا مشابه بود و همگی خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، استانداردهای زندگی مقرون‌به‌صرفه و حفاظت بیشتر از آب و هوا و پایان روند ارتقاء تسلیحات و جنگ‌طلبی بودند. در آلمان این اعتراضات در سراسر این کشور به دعوت جنبش موسوم به «نسل زد اداره می‌کند» برگزار شد. هزاران نفر از جوانان در شهرهای مختلف آلمان در اعتراض به سیاست‌های دولت فریدریش مرتس به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای صدراعظم شدند. معترضان همچنین با خدمت سربازی اجباری، افزایش هزینه‌های نظامی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی مخالفت کردند.

درگیری معترضان با پلیس در سوئیس و اتریش

اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف سوئیس به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد. به گزارش مهر به نقل از آر تی، اعتراضات جوانان در زوریخ، برن و لوزان سوئیس علیه اوضاع نامطلوب آموزشی به درگیری با نیروهای پلیس این کشور انجامید. معترضان خواهان استفاده از بودجه‌های مالی برای تقویت آموزش و محافظت از آب و هوا به جای امور نظامی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای پلیس با گاز اشک‌آور و فشار آب قوی تلاش کردند معترضان را پراکنده کنند. رویترز گزارش داد که روز گذشته در ۲۵ کشور اروپایی اعتراضات سراسری شکل گرفت. در وین پایتخت اتریش هم جوانان با شعار «آینده ما به جای جنگ‌های آنها» و به دنبال فراخوان ائتلاف گسترده‌ای از سازمان‌های چپ‌گرا، تظاهرات کردند. معترضان افزایش هزینه‌های نظامی را محکوم کردند و خواستار اولویت‌بندی بودجه عمومی برای مسکن، آموزش و مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. در اتریش، معترضان بیرون از دانشگاه وین در تجمعی به رهبری جوانان گردهم آمدند و خواستار بودجه بیشتر برای آموزش و کاهش هزینه‌های تسلیحاتی شدند. در جریان برگزاری این تجمع، پلیس اتریش پس از گزارش‌هایی از بروز ناآرامی، با استفاده از اسپری فلفل تظاهرات را متفرق و چندین نفر را بازداشت کرد.

تظاهرات میلیونی در ایتالیا

در ایتالیا هم گزارش‌ها از تظاهرات میلیونی مردم این کشور در روز جمعه حکایت دارد. یکی از این اعتراضات به دعوت اتحادیه کارگری CGIL برگزار شد که طبق گزارش‌ها حدود صد تظاهرات در سراسر کشور با شرکت بیش از یک میلیون نفر را رقم زد. تظاهرکنندگان علیه افزایش تسلیحات و هزینه‌های زندگی اعتراض کردند و خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت شدند. رسانه‌های محلی همچنین از تنش‌هایی در جریان اعتراضات دانشجویی در شهرهای دیگر ایتالیا خبر داده‌اند. اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا هم اعتصاب گسترده‌ای را علیه دولت راست‌گرای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور و سیاست‌های آن برگزار کردند. در میلان هم تظاهرکنندگان یک ‌تانک مقوایی و مجسمه‌های مقوایی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. به نوشته یورونیوز برخی از تظاهرات‌کنندگان به سمت نیروهای پلیس که در مقابل وزارت آموزش این کشور مستقر شده بودند، بطری و بمب‌های دودزا پرتاب کردند.

در انگلیس، تظاهرکنندگان تحت حضور گسترده پلیس شعار می‌دادند: «برای آینده ما بجنگید، نه برای جنگ‌های آنها». تظاهرات دانش‌آموزان و جوانان در لندن به تجمعی در حمایت از فلسطین تبدیل شد و شرکت‌کنندگان با وجود حضور پلیس بر حمایت خود از فلسطین تأکید کردند. در فرانسه هم هزاران جوان در پاریس، علیه افزایش نظامی‌گری و هزینه‌های بالای زندگی تظاهرات کردند. اتحادیه‌های مختلف همچنین برای تداوم اعتراضات فراخوان داده‌اند. جوانان در بخارست رومانی و لیسبون پرتغال هم به خیابان‌ها آمده بودند.