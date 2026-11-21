

موج تازه اعتراضات در بحرین در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضائی حکومت آل‌خلیفه با علمای دینی و فعالان این کشور شکل گرفته است؛ صدور احکام سنگین علیه ۶۹ نفر، شامل ۶۱ عالم دینی شیعه و هشت فعال بحرینی، خشم عمومی را برانگیخته و دامنه اعتراضات را به مناطق مختلف کشور کشانده است. بر‌اساس گزارش‌ها، ۶۴ نفر از محکومان به حبس ابد و پنج نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند؛ در میان محکومان غیابی نیز نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، به چشم می‌خورد. این احکام در شرایطی صادر شده که نهادهای حقوق بشری خواستار لغو آن‌ها و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند؛ روندی که بار دیگر مسئله برخورد حکومت با آزادی‌های سیاسی و مذهبی در بحرین را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است.

در تازه‌ترین تحول، مردم جزیره ستره روز شنبه در پاسخ به ندای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، محاصره امنیتی نیروهای آل‌خلیفه را درهم شکستند و با حضور در خیابان‌ها، تظاهرات گسترده‌ای علیه سیاست‌های حکومت بحرین برگزار کردند. معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «لبیک یا عیسی قاسم» نشان دادند که تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد فضای رعب و محدودیت نیز نتوانسته است مانع بروز اعتراضات مردمی‌شود. هم‌زمان، گزارش‌ها از برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی دیگر در مناطق مختلف بحرین حکایت دارد، اعتراضاتی که در آن‌ها تصاویر شیخ عیسی قاسم و دیگر علمای شیعه بحرینی در دست تظاهرکنندگان دیده می‌شود.

ویدئوهای منتشرشده از این تجمعات همچنین نشان می‌دهد که معترضان با سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های آل‌خلیفه، خواستار آزادی علمای دینی، فعالان و دیگر زندانیان سیاسی شده‌اند. تداوم این اعتراضات در حالی است که مجمع حقوق بشر بحرین نیز احکام صادرشده را محکوم کرده و خواستار لغو آن‌ها شده است. صدور احکام حبس ابد برای ده‌ها نفر، از جمله علمای دینی، و محکومیت غیابی شیخ عیسی قاسم، بار دیگر انتقادها از رویکرد امنیتی حکومت بحرین را تشدید کرده است. به‌نظر می‌رسد آن‌چه آل‌خلیفه با بازداشت، محاکمه و محدودیت‌های امنیتی در پی مهار آن است، اکنون در قالب اعتراضات خیابانی و مطالبه آزادی زندانیان بار دیگر خود را نشان می‌دهد.